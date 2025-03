Cât costă un coș de cumpărături într-un Kaufland din Bulgaria. Ce au descoperit Alexandru și Corina, doi influenceri români: ”S-ar putea să rămâi surprins”

Alexandru și Corina, doi cunoscuți influenceri români, și-au propus să testeze prețurile produselor dintr-un supermarket din România cu cele din același magazin din Bulgaria. Creatorii de conținut au demontat mitul cum că la vecinii de la sud de Dunăre un coș de cumpărături ar costa chiar și cu jumătate de preț mai puțin.

Alexandru și Corina și-au propus să facă un experiment și să facă o tură de cumpărături într-un supermarket Kaufland din București și o rundă de cumpărături cu aceleași produse, însă într-un Kaufland din Bulgaria. Cei doi soți au vrut să vadă dacă se merită să meargă din Capitală până în Ruse și să demonteze miturile conform cărora produsele de la bulgari sunt mult mai ieftine ca la români.

”Am fost în Bulgaria pentru cumpărături și combustibil, merită drumul?! Am comparat prețurile din România cu cele din Bulgaria, o să ai o surpriză. Câți bani am economisit? Noi am comparat prețurile și s-ar putea să rămâi surprins”, se arată pe pagina de You Tube a celor doi creatori de conținut.

Cât costă un coș de cumpărături de la Kaufland din Bulgaria

Pentru început, Corina și Alexandru au umplut coșul de cumpărături dintr-un magazin Kaufland din București și au notat prețurile câtorva alimente de bază. Pentru a se asigura că vor găsi aceleași produse și în Bulgaria, cei doi au ales să cumpere toate produsele marca proprie Kaufland.

un kilogram de cartofi a costat 2,94 de lei,

ceapa, 2,79 de lei/kg,

un kilogram de zahăr, 2,89 de lei,

pâinea franzelă a costat 2,79 de lei

un kilogram de piept de pui a costat 28,15 lei,

o bucată de carne de corp costă 25,32 de lei/kg,

salam de porc, 17,49 de lei (500 grame),

un litru de lapte marca Kaufland a costat 4,39 de lei.

nelipsitele ouă din meniul românului au costat 22,99 lei (30 de ouă),

mălaiul marca Kaufland costă 1,69 lei/kg

uleiul costă 7,49 lei/litru

orezul costă 11,49 lei/kg

Ajunși în orașul Ruse din Bulgaria, cei doi creatori de conținut s-au oprit în primul magazin Kaufland. Au urmat lista de cumpărături pe care au avut-o și în România, iar la final au transformat toate prețurile în lei.

„Am ajuns la cartofi. Cartofi albi, 1,59 leva. Vom lua un kilogram și vom vedea diferența între prețul din România și cel de aici. Și acum ceapa. Urmăm lista pe care am avut-o și în România. Un kilogram costă 1,79 leva. Vom transforma la final toate prețurile și vom vedea câți bani am economisit. Uleiul, cred că putem compara cu uleiul de acolo. Observ că este o reducere de 25%. Super reducere, dacă mă întrebi pe mine, pentru alimente este un procent foarte mare: 2,99 leva. Până acum avem 6,44 leva. Zahărul costă 0,65 leva sau 0,95 leva,

Ne-am tot învârtit prin zona de făină. Nu am găsit marca Kaufland, dar am găsit o altă marcă. S-ar putea să fie comparabilă din punct de vedere al calității. Prețul este de 2,29 leva. Un kilogram de orez costă 2,99 leva. Aici avem fasole la 5,49 leva și 3,49 leva. Smântâna costă 4,99 leva, 1,59 leva, 1,89 leva, 1,39 leva. Bun. Avem cofrajul de ouă, 15 ouă. Vom pune 2 cofrage pentru a echivala cu numărul de ouă cumpărate în România.

Așa că vom pune 4,99 leva plus 4,99 leva. Lapte marca Kaufland, 1,5% grăsime, costă 2,69 leva. Carnea de pui, o caserolă de 1 kg, costă 14,75 leva. Carnea de porc costă 9,99 leva/kg, redusă cu 37% de la 16 leva. Arată bine, carne proaspătă din vitrine, nu ambalată sau vidată. O pizza congelată costă 7,29 leva și avem șampon la 9,99 leva, cu o reducere de 19%, adică 7,99 leva. Acum nu știm ce să alegem: Cola sau Pepsi. În România am comparat cu Pepsi Twist la 2,5 litri. Aici nu avem această variantă, așa că vom alege cola la 2 litri, 3,19 leva, pentru că are același preț ca și Pepsi. Adăugăm în listă. O bere Corona costă 3,49 leva pentru 0,33 l. Și acum apa, la 5 litri, costă 2,89 leva,” a continuat Corina.

Transformând prețurile din Bulgaria în lei, concluzia celor doi a fost că un coș de cumpărături de la Kaufland din Ruse este mai scump decât un coș cu aceleași alimente cumpărate dintr-un supermarket din România. În București, coșul a costat 311 lei, iar în Bulgaria, coșul a costat 320 de lei – la care s-au adăugat cheltuielile de drum (combustibil, vinieta, taxa de pod).