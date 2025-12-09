Acasă » Știri » Cât de mari au crescut copiii Simonei Gherghe! Cum au împodobit Ana și Vlad bradul de Crăciun

De: Denisa Iordache 09/12/2025 | 10:36
Cât de mari au crescut copiii Simonei Gherghe! Cum au împodobit Ana și Vlad bradul de Crăciun
Cât de mari au crescut copiii Simonei Gherghe. Sursă: Instagram
Simona Gherghe se numără printre mămicile din showbiz care oricât de ocupate ar fi, tot pun copiii pe primul plan. Vedeta TV se pregătește intens de venirea Crăciunului alături de fetița și de băiețelul ei, Ana și Vlad, așa că a postat procesul pe Instagram. Cât de mari au crescut!

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar vedetele au pregătit deja lista pentru Moșul alături de copii lor, s-au pus pe împodobit bradul și amenajat casa pentru a aduce magia Crăciunului.

Cât de mari au crescut copiii Simonei Gherghe

Simona Gherghe are o comunitate mare de fani cărora le împărtășește activitățile sale. Mai mult, acum că este o modă printre vedete să își arate casa pregătită de Crăciun, prezentatoarea TV nu putea să nu se alăture.

Într-o postare recentă, vedeta TV a povestit cum i-a fost weekendul alături de copiii și ce activități au avut: au împodobit bradul, au făcut turtă dulce și au privit filme de Crăciun. Imaginile împărtășite au captivat rapid atenția fanilor, dar un lucru a ieșit în evidență mai mult: cei doi copii ai prezentatoarei au crescut foarte mult, dovadă și activitățile în care se implică, precum prepararea turtei dulci.

„Weekendul a fost cu impodobit de brad, miros de turta dulce, facuta in casa, impreuna cu Ana si Vlad, filme de Craciun, un pahar de vin rosu, in linistea noaptii…

E o perioada tare aglomerata, cu drumuri, serbari, liste, cumparaturi, oboseala, asa ca zilele cand suntem acasa, cu totii, sunt o gura de oxigen.

Am facut bradul mai repede ca de obicei, a fost cerere mare, dar ma bucur ca i-am ascultat pe cei mici.

Si, de-acum, incepe nerabdarea aia, in asteptare Mosului, dar acolo nu mai intervin😀

Ne tinem de calendar!😍”, a scris Simona Gherghe pe Instagram.

În urmă cu ceva timp, Simona Gherghe mărturisea că este o mamă puțin cam prea implicată și că lucra la acest aspect la acea vreme.

„Eu sunt mămoasa în familie. Ei sunt atașați de mine, normal, și de Răzvan, dar mai mult de mine, pentru că eu fac mai multe lucruri cu ei, adică îi pregătesc dimineața de grădiniță, merg la culcare seara cu mine și tot așa. Eu sunt genul ăla de mamă cloșcă, trebuie să mai lucrez la treaba asta”, a mărturisit Simona Gherghe, în urmă cu 3 ani.

