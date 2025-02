Cât de mari sunt fiicele lui Dan Bordeianu. Ce abordare de parenting a ales după ce s-a retras din showbiz

În urmă cu mulți ani, Dan Bordeianu (50 de ani) a decis să se retragă din lumina reflectoarelor, a renunțat la aparițiile publice și s-a dedicat în totalitate familiei și proiectelor personale. Fostul actor din telenovela românească „Numai iubirea” s-a mutat din București, departe de zgomotul metropolei, în casa în care a locuit tatăl său, găsindu-și liniștea în natură și contemplând la noi pasiuni.

Dan Bordeianu a devenit cunoscut la începutul anilor 2000, atunci când a făcut parte din distribuția telenovelelor românești ”Numai iubirea”, ”Lacrimi de iubire” și ”Iubire ca în filme”. În anul 2013 a decis să facă o schimbare în viața sa, alegând un drum mai discret și mai liniștit.

S-a mutat din București la Brănești, în casa în care a copilărit tatăl său. Actorul s-a dedicat în totalitate familiei sale, soției și celor două fiice, dar și noilor pasiuni. De mai bine de 10 ani, actorul s-a refugiat în propria oază de liniște, actorul nu a renunțat niciodată la actorie, meserie pe care o practică și acum. Fanii îl pot vedea pe scena Teatrului Notara, dar și pe rețelele de socializare, acolo unde este extrem de activ.

În paralel, acesta și-a descoperit pasiunea pentru prelucrarea lemnului. Din mâinile actorului iau naștere obiecte deosebite de artă, piese de mobilier, ustensile și decorațiuni.

„Toți cei care au spus că am dispărut nu mi-au dat niciun telefon. M-au întrebat colegi din teatru dacă m-am lăsat de teatru. Am avut multe premiere în ultima perioadă. Nu, n-am dispărut. Îmi văd frumușel de treabă la teatru. Muncesc pe rupte, dar cu mare plăcere.

Îmi place mult filmul. Când am dat la facultate aveam un singur orizont, teatrul. (…) N-am regrete și cred că am făcut cât de bine am putut eu la momentul respectiv. (…) Nu mă simțeam împlinit”, a povestit Dan Bordeianu într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță”.