Cât de mult s-a transformat Livia Dilă după 7 ani de când a renunțat la televiziune. Fosta prezentatoare se luptă cu o maladie incurabilă

S-au scurs șapte de ani de când Livia Dilă a renunțat la televiziune, iar în acest timp, fosta prezentatoare s-a schimbat destul de mult. Motivul pentru care s-a retras de pe micile ecrane este legat de maladia incurabilă cu care se luptă. În trecut, vedeta a cochetat și cu actoria, iar în prezent deține un blog unde scrie despre trucuri importante și la îndemâna oricui pentru o viață sănătoasă.

Cât s-a transformat Livia Dilă după 7 ani de când a renunțat la din televiziune

Fosta moderatoare de emisiuni şi-a început cariera în televiziune în 1996 la Antena 1, unde a fosta prezentator de știri și reporter. Ulterior, ea a semnat cu șefii de la Prima TV și Europa FM, iar dragostea pentru cariera ei de jurnalist în care a crezut enorm a adus-o la postul B1TV și TVR, unde a prezentat emisiuni de politică și problematică socială. Din nefericire, în 2005, Livia Dilă a fost diagnosticată cu diabet de tip II. Această afecțiune este devastatoare pentru organismul uman și poate fi controlată doar prin regim alimentar, medicație și un stil de viață sănătos. Puțini știu însă că această boală incurabillă a determinat-o să renunțe la televiziune.

“S-a întâmplat la un control, când mi-am făcut analizele. Nu le făcusem de multă, multă vreme. Acum le fac o dată pe an şi vă dezvălui cum reuşesc. Am decis să fie în prima săptămâna după ziua mea. E un cadou pe care mi-l fac, aşa am grijă de mine.Când am aflat m-am speriat, ca orice om care aude că are diabet.Eram nedumerită şi confuză. Chiar medicul mi-a spus: păreţi sănătoasă, dar nu sunteţi! Aşa că doar analizele spun adevărul despre noi. Nu zâmbetul şi bujorii din obrăjori! Ulterior, am aflat că la baza diabetului de tip 2 stau stresul şi alimentaţia incorectă, lipsa de sport, de mişcare. Abia când am rememorat viaţa mea de până atunci, mi-am dat seama că nu mâncam dimineaţa, beam multă cafea, prânzul era pe fugă, un pachet de biscuiţi, produse de patiserie. În schimb, seara mâncam mult, pâine, ciocolata etc”, a povestit Lidia Dilă în urmă cu ceva timp, relatează revista VIVA!

În prezent, fosta moderatoare de emisiuni urmează un regim alimentar special pentru diabetici şi a mărturisit că se simte foarte bine. Ea are o fetiță, Maria Sophia, pe care încearcă să o determine să iubească mâncarea sănătoasă.

Din 2016, Livia a creat liviadila.com, un site de prevenție a diabetului și viață sănătoasă.