În ultimele zile, în presă, s-a tot rostogolit vestea că Ilie Năstase și-ar dori un copil cu Ioana. Deși venirea pe lume a unui moștenitor ar reprezenta o adevărată binecuvântare, soția fostului mare tenismen susține că, în ultima perioadă, nu s-a mai gândit la acest aspect, iar motivul ar fi problemele existente în căsnicia lor.

În exclusivitate pentru CANCAN NEWS, Ioana Năstase a recunoscut că viața alături de Ilie Năstase nu este chiar roz.

„Mi-am dorit dintotdeauna o fetiță și el, da, își dorește. Eu am mai uitat în ultima perioadă. Acum el este cel care-și dorește foarte mult. Un copil este binevenit oricând, doar că el este cel care și-a dorit. Încă nu am fost pregătită și nu am stat cu gândul acolo. Deocamdată, am altele de făcut”, a declarat soția lui Ilie Năstase.

„Accept anumite lucruri pe care nu le-aș fi acceptat pentru nimic”

Ioana Năstase a vorbit deschis și despre problemele din căsnicie.

„Nu este cum mi-aș dori eu să fie, dar accept pentru că este Ilie Năstase. Accept anumite lucruri pe care nu le-aș fi acceptat pentru nimic în lume. Eu sunt o femeie împlinită, fericită în ceea ce privește familia mea, de căsnicie mai puțin. Legat de căsnicie, mai puțin, pentru că nu decurge totul așa cum mi-aș fi dorit”, a mai spus Ioana.

