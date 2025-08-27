Cât l-a costat pe Dan Negru o budincă, în Istanbul: ”Cât o masă întreagă”

În inima Istanbulului, acolo unde tradiția culinară se împletește cu istoria și legenda, un desert aparte reușește să atragă atenția vizitatorilor veniți din toate colțurile lumii. Este vorba despre Așure, cunoscut și sub denumirea de Budinca lui Noe, un preparat considerat de mulți cel mai vechi desert al umanității.

Așure are o istorie ce se pierde în negura timpului. Legenda spune că, după retragerea apelor Potopului, pasagerii Arcei lui Noe au dorit să sărbătorească supraviețuirea. Cu proviziile aproape epuizate, aceștia au adunat ultimele ingrediente disponibile: grâu, fasole, năut și câteva fructe uscate. Combinate și fierte împreună, au dat naștere unei budinci hrănitoare, menite să marcheze un nou început.

De atunci, rețeta s-a transmis din generație în generație, păstrându-și caracterul simbolic. Astăzi, Așure este preparat în special în perioada lunii Muharram din calendarul islamic și este împărțit între rude, prieteni și vecini, ca gest de generozitate și solidaritate.

Cât l-a costat pe Dan Negru o budincă, în Istanbul

Vizita lui Dan Negru într-unul dintre restaurantele din capitala culturală a Turciei a adus în atenția publicului acest desert cu o încărcătură aparte. Pe lângă povestea fascinantă din spatele preparatului, prezentatorul a remarcat și aspectul mai puțin plăcut pentru buzunarul turiștilor: o porție poate costa chiar și 15 euro în zonele turistice.

Din punct de vedere culinar, Budinca lui Noe este o combinație de grâne, leguminoase și fructe uscate. Ingredientele esențiale sunt grâul, năutul și fasolea, la care se adaugă stafide, smochine, caise uscate și oleaginoase precum nucile, fisticul sau alunele. Preparatul este fiert îndelung până capătă consistența unei budinci, apoi este decorat cu rodie, scorțișoară sau nucă măcinată.

Deși gustul său a fost comparat de unii cu cel al colivei din tradiția românească, Așure are o identitate proprie, fiind perceput nu doar ca desert, ci și ca simbol al unității: zeci de ingrediente diferite care se îmbină într-un singur preparat.

„Sunt în Istanbul, teribilă mâncarea turcilor… Mănânc acum cel mai vechi desert din lume, Așure se numește sau Budinca lui Noe. Legenda spune că atunci când apele s-au retras, cei de pe Arca lui Noe au vrut să sărbătorească sfârșitul Potopului cu un desert. Dar tot ce au găsit pe arcă au fost boabe de fasole, grâu și ceva fructe uscate. Le-au înmuiat pe toate, peste noapte, în apa curată rămasă de după Potop și a doua zi le-au fiert”, a povestit Dan Negru.

În Istanbul, oraș care primește anual milioane de vizitatori, Budinca lui Noe a devenit un adevărat reper gastronomic. Restaurantele și cofetăriile din zonele centrale o promovează ca pe o specialitate cu valoare istorică, iar turiștii sunt atrași nu doar de gust, ci și de povestea din spatele preparatului.

„Porția costă 15 euro, scump. Noi suntem 4, și mai scump. La gust seamănă cu coliva”, a spus Negru pentru Click!

Totuși, pentru mulți dintre cei care aleg să o încerce, nota de plată este o surpriză în sine. O porție de Așure poate depăși 15 euro în cartierele turistice, ceea ce o transformă într-un desert cu preț de lux, departe de imaginea inițială de preparat simplu, gătit din ultimele provizii de pe Arca lui Noe.

