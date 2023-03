Cătălin Bordea începe războiul cu Ana Morodan. Ce a spus câștigătorul America Express despre incidentul Contesei Digitale la volan

La doar câteva ore după ce Ana Morodan a fost prinsă băută și drogată la volan, Cătălin Bordea a făcut un video neașteptat. Câștigătorul America Express a jignit-o, indirect, pe Contesa Digitală pe rețelele de socializare. Să fie începutul unui război între cele două vedete? CANCAN.RO vă prezintă toate detaliile.

Pe 28 martie, Ana Morodan a fost oprită de către polițiștii de la Brigada Rutieră. Potrivit surselor CANCAN.RO, creatoarea de conținut ar fi ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise și ar fi avut o alcoolemie de 0,05 g/l. Contesa Digitală s-a ales cu două dosare penale, în doar 12 ore. (VEZI AICI DETALII)

După ce CANCAN.RO a semnalat comportamentul inadecvat al vedetei la volan, Cătălin Bordea a făcut un atac subtil, dar, clar direcționat, către Ana Morodan.

Cătălin Bordea, replică dură pentru Ana Morodan

După ce a apărut informația că Ana Morodan a fost reținută, deoarece a fost prinsă la volan sub influența drogurilor și a alcoolului, Cătălin Bordea a încărcat pe Facebook un clip în care spune:

„Mă duc să alerg puțin că am ales să-mi tratez frustrările old school, am vrut să mă sui drogat la volan, dar după aia mi-am adus aminte că nu sunt prost”

Chiar dacă nu a numit-o pe Ana Morodan, mesajul este clar direcționat către ea, fiind știrea zilei. Rămâne de văzut cum va reacționa Contesa Digitală după ce va vedea ce a spus câștigătorul „America Express”.

