Cătălin Botezatu a recunoscut după multă vreme în care a ținut totul ascuns. Câți copii are, de fapt, faimosul designer vestimentar

Cătălin Botezatu (56 de ani) este unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din țara noastră. În afara succesului profesional, el a fost mereu unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbizul românesc. Botezatu a avut relații cu multe femei frumoase și de succes din peisajul autohton. Extrem de discret în privința vieții sale private, el a dezvăluit în urmă cu ceva timp câți copii are, de fapt.

Cătălin Botezatu și-a început cariera ca model, ulterior devenind designer vestimentar. De-a lungul anilor, el a devenit unul dintre cei mai respectați creatori de modă din țara noastră, fiind un adevărat reper în materie de rafinament și eleganță.

(CITEȘTE ȘI: S-a aflat secretul bine păstrat de Cătălin Botezatu și Raluca Bădulescu. Designerul a recunoscut, după ani, legătura)

Cătălin Botezatu a dezvăluit câți copii are, de fapt

Pe parcursul timpului, Cătălin Botezatu și-a câștigat statutul de mare cuceritor, el având relații cu multe femei frumoase și de succes. Aventurile sale amoroase au ținut mereu capul de afiș al presei românești. În ciuda faptului că se află mai tot timpul în lumina reflectoarelor, Botezatu este extrem de discret în privința vieții sale private.

De nenumărate ori s-a speculat pe seama relațiilor lui Cătălin Botezatu, dar și al copiilor pe care acesta i-ar avea. Pentru a clarifica situația, designerul a vorbit foarte deschis pe acest subiect. El a explicat că este tatăl a doi băieți, aceștia fiind rodul unor relații pe care le-a avut în trecut. În plus, Botezatu a subliniat că amândoi seamănă extrem de bine cu el.

„Se știe de ei de mulți ani. Se știe și am spus dintotdeauna că nu vreau să-mi implic familia și când spun asta, mă refer și la cei doi fii și la iubitele, soțiile, amantele. Eu cred că asta ține de demnitatea unui bărbat adevărat, iar eu vreau să cred că sunt așa și voi rămâne așa. Nu îmi place să-mi expun persoanele pe care le iubesc presei. Seamănă leit cu mine, iar în rest nici nu contează. Unul dintre ei l-am ținut ascuns pentru că el s-a ținut ascuns. De restul s-a știut. Nu sunt secretos”, declara Cătălin Botezatu în trecut, pentru VIVA.

În plus, Cătălin Botezatu este tatăl unui băiat pe care l-a adoptat la distanță. În ciuda faptului că acesta a ajuns la vârsta de 18 ani, designerul încă îl ajută cu bani.

„Ceea ce este adevărat e că am adoptat un copil la distanță de care m-am ocupat mulți ani și pe care l-am văzut mulți, mulți ani. Deal-ul a fost să îi trimit o sumă de bani până la 18 ani. A împlinit acești ani, bineînțeles îi trimit în continuare bani, deja are o viață a lui. E tot un băiat. Mai departe sunt lucruri în viața mea pe care am hotărât să nu le mai discut. Aș face rău atât persoanelor în cauză și familiilor lor. Sunt subiecte sensibile care au fost dezbătute de presă într-un mod desuet, eronat, deformat”, a precizat Cătălin Botezatu.

(NU RATA: Cătălin Botezatu se mută într-un oraș din Ardeal. “Fumez trabuc și aud păsările cântând”)