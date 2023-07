Blestemul româncelor s-a abătut asupra lor! Dezastru complet pentru jucătorii de tenis care au relații amoroase cu frumusețile mioritice

Relația dintre tenismenul Grigor Dimitrov și Mădălina Ghenea nu mai este un secret pentru nimeni. Cei doi se afișează tot mai des împreună, ultima apariție a frumoasei românce alături de partenerul ei având loc la Wimbledon. Totuși, prezența Mădălinei nu i-a purtat noroc bulgarului, care a fost eliminat în optimile de finală ale competiției londoneze.

Și Andreea Bălan și-a însoțit partenerul la Wimbledon, însă nu a fost de bun augur pentru Victor Cornea. El nu a apucat să joace pe iarba londoneză, din cauza abandonului partenerului său de dublu. Astfel, putem spune că cele două frumoase românce nu le-au purtat deloc noroc partenerilor lor la Wimbledon.

Româncele nu le-au purtat noroc partenerilor lor la Wimbledon. Cornea și Dimitrov au ieșit rapid din competiție

De ceva timp, Victor Cornea și Andreea Bălan formează un cuplu. Cei doi sunt extrem de fericiți împreună, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei. Cântăreața și-a însoțit iubitul la turneul de la Wimbledon, unde acesta trebuia să joace în proba de dublu. În primul tur, perechea formată din Victor Cornea (29 de ani, 82 ATP la dublu) și Dusan Lajovic (33 de ani, 56 ATP la dublu) trebuia să joace împotriva lui Santiago Gonzalez și a lui Edouard Roger-Vasselin. Meciul nu s-a mai disputat din cauza faptului că partenerul lui Victor a declarat forfait, acuzând o stare de oboseală. Astfel, românul a părăsit competiția fără să fi jucat niciun minut pe iarba londoneză.

Grigor Dimitrov și Mădălina Ghenea sunt împreună de aproape o lună, iar de atunci sunt nedespărțiți. Cum în ultima perioadă Mădălina nu a ratat nicio competiție la care a participat bulgarul, ei au mers împreună și la Wimbledon, unde au atras toate privirile. La meciul în care Dimitrov (24 ATP) l-a învins pe Frances Tiafoe (10 ATP) cu scorul de 6-2, 6-3, 6-2, românca a avut o apariție de senzație, ce nu a trecut neobservată de jurnaliști. Totuși, în optimile de finală ale competiției, Dimitrov a fost învins de Holger Rune cu scorul de 3-6, 7-6(6), 7-6(4), 6-3. Astfel, bulgarul a fost eliminat de la Wimbledon.

Andreea Bălan, fericită alături de noul ei iubit

După mai multe dezamăgiri, Andreea Bălan pare că și-a găsit în sfârșit liniștea în brațele unui bărbat, acesta fiind tenismenul Victor Cornea. În ciuda faptului că între ei este o diferență de vârstă destul de mare, cântăreața nu este deloc deranjată de acest lucru. În plus, ea este extrem de mândră de realizările sportive ale partenerului său, pe care îl însoțește la aproape toate competițiile la care acesta participă.

„Sunt foarte fericită și împlinită! Am tot ceea ce îmi doresc și este foarte importantă sănătatea familiei mele, a fetițelor, a mamei mele, a mea și, în rest, Dumnezeu ni le dă pe toate. În ultimii ani am fost liniștită, pentru că m-am echilibrat eu cu mine.

În ultimii doi ani, nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

Vi se pare că eu arăt de vârsta mea? Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără și atunci nu se simte, nu se vede și întotdeauna am simțit că eu o să fiu cu cineva mai tânăr decât mine. Asta am simțit eu în manifestările și meditațiile mele. Mă simt foarte tânără, eu ca suflet sunt tânără și mă comport copilărește.

M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a spus Andreea Bălan, la Antena Stars.

