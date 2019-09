Cătălin Botezatu, de nerecunoscut pe patul de spital: “Am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul”

Cătălin Botezatu a trăit cele mai grele momente din viața lui. Designerul a fost operat de urgență, în Istanbul, i-a fost îndepărtată o tumoră. “Nu credeam că o să am niște dureri atât de mari. Niciodată nu am avut dureri așa mari! Durere în tot corpul… Au trecut, mi-au dat tot felul de sedative. Blocul operator arată ca la NASA“, spune creatorul de modă.

Medicii turci care l-au operat pe Cătălin Botezatu au făcut declarații despre afecțiunea designerului: “Intervenția a durat 5 ore și jumătate. Neoplasm mucinos, o tumoră foarte rară care se poate transforma în cancer. A trebuit să programăm operația aici. Starea lui este bună, operația a decurs foarte bine”

Cătălin Botezatu și-a arătat operația de pe burtă

“Stomacul meu e puțin umflat. M-am speriat când am văzut cum arată operația. Sunt două cusături, una cu niște capse de metal, pe interior. A fost o durere groaznică după ce s-a dus anestezia. Au fost mulți medici, multe asistente in salon. Eram conectat la nu știu câte aparate, la nu știu câte fire. Am zis: Doamne, ce am pățit? Ce mi se întâmplă?! Medicii sunt nemaipomeniți! Aveam o durere care se mișca de colo-colo, nu i-am dat importanță. Am făcut un control total, i-am spus dlui doctor că mă doare în stomac ceva. S-a sfătuit cu alți medici. Mi-a zis că e apendicele. De jurul împrejurul apendicelui sunt niște săculeți, dacă se lipesc de apendice nu e bine, dar nu îmi închipuiam că e așa. Am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul.“, a declarat designerul la aceeași emisiune.

“Nu m-am speriat. Accepți orice atunci când știi că bate la ușă cineva, am simțit că moartea bate la ușă. Am avut numai coșmaruri, lumea nu știe prin ce am trecut! Sufeream fizic, dar altceva arătam pe Instagram“, a mai spus Cătălin.