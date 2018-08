Cătălin Botezatu, îndrăgostit până peste cap: ”Îmi bate inima după cineva care e la mare, mare distanță”

Cătălin Botezatu este îndrăgostit până peste cap! Designerul a vorbit despre noua femeie din viața lui care îi face inima să bată. (Cele mai bune oferte laptopuri )

Cătălin Botezatu a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre relația pe care o are cu Monica Hill, dar și… despre femeia care îi face inima să bată. Se pare că designerul este îndrăgostit până peste cap de o femeie care, din păcate, este la mare distanță. (CITEȘTE ȘI: MONICA HILL NU NEAGĂ RELAȚIA CU CĂTĂLIN BOTEZATU. GESTUL SURPRINZĂTOR FĂCUT DE BRUNETĂ DUPĂ CE S-A SPUS CĂ FORMEAZĂ UN CUPLU)

”Fraților, o cunosc de… nici nu vreau să spun de câți ani că era minoră. Nu s-a întâmplat nimic atunci. A prezentat pentru mine, am apărut de foarte multe ori cu ea, dar văd că acum lumea s-a sesizat. Am fost cu ea și anul trecut. Bine, anul trecut erau mai multe la masă. Nu e nicio relație, suntem prieteni, ne vedem. Chiar acum m-am despărțit de ea. Nu am nimic special cu ea, așa de vară, da. Nu am o relație, dar îmi bate inima după cineva care e la mare, mare distanță. Chair m-am îndrăgostit, pot spune asta. Bun de însurat știu că sunt, dar nu o să fac asta niciodată. Am sunat-o de trei ori și nu mi-a răspuns. Deja mă îngrijorez. Nu o să o cunoașteți.”, a mărturisit Cătălin Botezatu în cadrul unei emisiuni TV. (VEZI ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU A POVESTIT DE FAȚĂ CU VICTOR SLAV CARE A FOST CEA MAI „NEBUNĂ” PARTIDĂ SEXUALĂ: „NE-AM JUCAT ÎN TOATE FELURILE!”)

Cătălin Botezatu, cadou surpriză pentru Armin van Buuren

Cătălin Botezatu este fan UNTOLD, iar anul acesta nu a făcut excepție și și-a făcut apariția la celebrul festival. Ei bine, în ultima zi de distracție de la Untold Festival 2018, Cătălin Botezatu s-a întâlnit în spatele scenelor cu celebrul DJ Armin van Burren. Cunoscutul designer i-a făcut un dar surpriză, iar momentul a fost imortalizat și pozele făcute publice pe contul lui de Instagram. (Promotiile zilei la monitoare )