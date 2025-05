Cătălin Botezatu, momentul adevărului: a vorbit despre dependenţa sa fără menajamente! “Dacă există un devorator de fiole, acela sunt eu”

Cătălin Botezatu, cel mai cunoscut designer român peste hotare, a participat, zilele trecute, la un eveniment monden, unde a a surprins, ca de fiecare dată, prin eleganță și jovialitate. Îmbrăcat la patru ace și cu zâmbetul la purtător, designerul a vorbit deschis despre dependența sa de fiole pentru ten și a avut și un îndemn pentru români legat de alegerile prezidențiale, turul 2 al candidaților George Simion și Nicușor Dan urmând să aibă loc duminică, 18 mai.

Cătălin Botezatu își desfășoara viața între avioane, și reușește să onoreze cu brio proiectele și întâlnirile speciale. “Nu prea, sunt descărcate bateriile, pentru că am alergat și în Ibiza, nu neapărat la petreceri, dar am vrut să facem multe lucruri, să vizităm multe locuri, să ieșim peste tot. De acolo, m-am oprit la Londra, că am avut puțină treabă, direct apoi la București, unde am venit la eveniment”, ne-a spus Cătălin Botezatu, care s-a obișnuit cu ritmul alert în care trăiește și care nu îi lasă timp să se plictisească.

Cătălin Botezatu: “Dacă există un devorator de fiole, acela sunt eu”

Chiar dacă are agenda încărcată, Bote își rezervă întotdeauna timp pentru el, pentru o rutină de skincare bine pusă la punct și care îl ajută să arate bine. Designerul este privilegiat din acest punct de vedere, întrucât amica sa, expert în industria de beauty, îl ține la curent cu cele mai noi lansări de produse, oferindu-i sfaturi esențiale privind ingredientele potrivite, adaptate nevoilor sale.

“Am o dependență de Diana Baicu. Da, dacă există un consumator de fiole, un devorator de fiole, acela sunt eu. Diana are grijă de mine, are grijă de tenul meu, de ceea ce sunt și cum arăt eu și atunci nu am decât să-i mulțumesc forever”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu: “Prevenția e cea mai bună, sunt ok”

De mai bine de 20 de ani, creatorul de modă s-a lăsat pe mâinile prietenei sale, având încredere deplină în indicațiile personalizate pe care aceasta i le oferă.

Și la capitolul sănătate, creatorul de modă este responsabil și nu amână programările, reușind să fie la zi cu investigațiile. “Merg la controale periodice, totul este perfect, prevenția e cea mai bună, sunt ok. N-au ce bârfe să scoată tabloidele, că sunt ok”, a precizat el.

În prezent, Cătălin Botezatu se află în Basel, Elveția alături de Diana Baicu și Daiana Anghel. Chiar dacă România nu are reprezentant la concursul Eurovision, designerul este alături de echipa internațională a unui brand, partener al concursului muzical, și care asigură look-urile memorabile ale artiștilor.

Cătălin Botezatu: “Mergeți la vot! Sper să fie bine”

Și cum duminică este o zi decisivă pentru viitorul românilor, mai exact va avea loc turul al doilea al alegerilor prezidențiale, Botezatu îmdeamnă oamenii să își exercite dreptul garantat de constituție și să își aleagă candidatul potrivit pentru funcția de președinte. “Să aveți o primăvară-vară superbă și nu uitați: mergeți la vot! Nu mă mai surprinde nimic. Sper să fie bine, pentru că dacă nu suntem realiști de ce se întâmplă și de ce va urma, va fi rău”, a adăugat, Bote.

