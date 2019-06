Cătălin Botezatu o face praf pe Andreea Bălan: “Oricât de mult încearcă, Andreea nu este decât o..”

Cătălin Botezatu are puterea de a ”tăia în carne” vie atunci când vine vorba despre vestimentațiile alese de vedetele autohtone. Indiferent ce nume poartă acestea sau cât de bine prestează din punct de vedere artistic, vedetele care intră în vizorul lui Cătălin Botezatu nu sunt menajate.

Este și cazul Andreei Bălan. Cătălin Botezatu o descrie pe Andreea ca fiind ”talentată, ambiţioasă şi muncitoare”, cu o siluetă ”impecabilă”. Dar aceasta este doar o față a ”monedei”.

“Andreea este o femeie frumoasă, talentată, ambiţioasă şi muncitoare. Este de apreciat tot ce face ea în muzică, iar silueta ei este impecabilă”, spune Cătălin Botezatu.

Mai mult, celebrul designer transmite că Andreea, chiar dacă are o voce frumoasă și este bătăioasă, stă foarte prost la capitolul ”vestimentație”. Iar orice strădanie, din acest punct de vedere, este încă sortită eșecului.

“Andreea Bălan s-a supărat că am comentat-o de două ori. Eu o apreciez că are o voce frumoasă, e bătăioasă, am văzut-o şi în concerte, se schimbă repede în nu ştiu câte ţinute… Este un artist desăvârşit, iar eu o stimez. Din punct de vedere vestimentar însă mai are mult de lucrat. Fără nicio supărare, chit că riscăm telefoane şi carne în frigider, nu este una dintre vedetele bine îmbrăcate, oricât de mult s-ar strădui. Observ totuşi o schimbare mică în bine, dar e cale lungă până la “aşa da”, a declarat Cătălin Botezatu pentru WOWbiz.ro.