Cătălin Cazacu aruncă bomba! E din nou burlac! Blonda lui Capatos e istorie: “Sufăr!”

În urmă cu exact o lună, CANCAN.RO îi dădea în vileag pe Cătălin Cazacu și pe iubita de la acea vreme, Elisa Roman. Colegii de trust s-au văzut, s-au plăcut și s-au luat. Însă magia a dispărut după foarte puțin timp, iar acum prezentatorul de la Showbiz Report se declară solo, din nou. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, entertainerul a oferit un interviu plin de jovialitate, dar care ascunde numeroase adevăruri!

Elisa și Cazacu s-au separat recent. Pe cealaltă parte, Ramona Olaru și-a refăcut viața cu Mircea Babagianu, tânăr antreprenor milionar. În această situație, prezentatorul de la Antena Stars se bucură de singurătate și o spune cu o convingere ieșită din comun. Se axează pe job-ul din televiziune, precum și pe cel de „birtaș”, alături de prietenul italian, Vincenzo Aiello, nepotul lui Joshua Castellano.

( NU RATA: AU ÎNCERCAT SĂ SE ASCUNDĂ, DAR CANCAN.RO I-A DECONSPIRAT! AM AFLAT CINE ESTE NOUL IUBIT MILIONAR AL RAMONEI OLARU! )

Cătălin Cazacu aruncă bomba! Este din nou singur: „Dacă mă ajută Dumnezeu să mai sufăr așa vreo doi trei ani, eu sunt mulțumit!”

CANCAN.RO: La tine în suflet e vară sau e iarnă, Cătălin?

Cătălin Cazacu: E vară, să dea Dumnezeu să fie tot așa!

CANCAN.RO: Care e statutul tău actual, mă refer la cel relațional?!

Cătălin Cazacu: La mine e «single». Sunt singur, al nimănui. Dacă vrei, sufăr. Sufăr! Sufăr! Dacă mă ajută Dumnezeu să mai sufăr așa vreo doi trei ani, eu sunt mulțumit.

CANCAN.RO: La ce te ajută suferința? Pentru ce te încarcă?

Cătălin Cazacu: Descopăr foarte multe chestii care mi-au lipsit în ultima vreme, mă bucur de ele. Nu poți să recuperezi niciodată în viață timpul, pentru că așa e făcut, mama lui de timp, trece și nu mai poți să-l ai. Singura greșeală pe care o facem ca oameni este să credem că avem timp. Par și inteligent. După privire nu ți-ai da seama, dar dacă stai un pic de vorbă cu mine, îți dai seama. Știi vorba aia – «decât să taci din gură și să creadă lumea că ești prost, mai bine deschizi gura și se conving»!

CANCAN.RO: Cum merge restaurantul „Players”?

Cătălin Cazacu: Foarte bine! Suntem la început, nu pot să zic că e un business nou pentru mine, pentru că în tinerețile mele am mai fost birtaș. Încerc să mă reobișnuiesc. Cum bine știi, prietenul meu bun, Enzo, este cel care se ocupă mai mult, că el și știe cu mâncarea. Eu mă ocup cu mâncatul mâncării! Dar nu se vede, că mai fac și mișcare, m-a ajutat și Dumnezeu, plus că pe fizic eu niciodată nu am avut pătrățele.

( CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN, PRIMA REACŢIE DUPĂ CE AM „PRINS-O” CU CĂTĂLIN CAZACU, ÎN MOMENTE DE TANDREŢE! „ÎNVAŢĂ SĂ…” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.