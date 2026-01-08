Acasă » Știri » Cătălin Cazacu, prima reacție despre scandalul în care este implicată Ramona Olaru: ”Eu vreau să cred că este un om bun”

Cătălin Cazacu, prima reacție despre scandalul în care este implicată Ramona Olaru: ”Eu vreau să cred că este un om bun”

De: Alina Drăgan 08/01/2026 | 22:16
Cătălin Cazacu, declarații despre scandalul în care este implicată Ramona Olaru

În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO, Alex Bodi și Dan Capatos au luat la disecat declarația controversată a Ramonei Olaru, iar acestora li s-a alăturat și Cătălin Cazacu, fostul iubit al asistentei de la Neatza cu Răzvan și Dani. Acesta și-a spus punctul de vedere în scandalul momentului.

În cadrul ediției din data de 8 ianuarie a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO invitat a fost pe lângă Alex Bodi și Cătălin Cazacu. În fața lui Dan Capatos, acesta a vorbit despre relația cu Ramona Olaru, dar și despre scandalul cu fostul iubit al Biancăi Drăgușanu.

Cătălin Cazacu, declarații despre scandalul în care este implicată Ramona Olaru

După ce Alex Bodi și-a susținut cazul în ceea ce o privește pe Ramona Olaru, în discuție a intervenit și Cătălin Cazacu. Din poziția de fost logodnic al matinalei, acesta și-a spus părerea în scandalul momentului. Cu o atitudine ceva mai îngăduitoare, Cătălin Cazacu s-a ferit să o atace pe fosta iubită și spune că în ciuda celor întâmplate aceasta este un om bun.

Dan Capatos: S-a încheiat și relația de ceva vreme. Cred că vorbim de vreo 2 ani, nu? Cum era ea? Ea atunci era la fel de cheltuitoare precum lasă acum impresia? Adică se pare că ai reușit să-ți iei apartamentul cu banii pe care i-ai economisit după ce te-ai despărțit de ea, nu?

Cătălin Cazacu: Hai să vă spun. Eu am rate la bancă, tocmai am terminat apartamentul muncit de mine. Adică despre ce vorbim?

Dan Capatos: Vorbim despre o fată care acum exprimă niște idei din poziția de femeie liberă și încercăm să aflăm cum erau ideile ei din poziția de femeie aproape măritată. Este foarte important că poate descopereai după ce te însurai că, de fapt, Ramona este cea de acum foarte arogantă, așa cum o privesc unii, sau o fată care și-a înălțat ștacheta până la un nivel la care poate fi înțeleasă greșit. Deci cum era ea? Eu o știu ca pe o fată normală, când era colega noastră, la începuturi. Ea a fost aproape să fie asistenta mea în altă misiune. Era o fată discret normală.

Cătălin Cazacu: Eu cred că acolo undeva în interior este un om bun. Cine știe ce se întâmplă în decursul timpului, ce te face să pui ca la o ceapă mai multe straturi, iar unele dintre ele se mai strică, altele…

Dan Capatos: Asta am înțeles, dar tu te-ai despărțit de ea din postura de om, adică ea se afla încă în zona de om bun? Sau deja acest concept era acoperit de niște scuturi iată de astea arogante?

Cătălin Cazacu: Eu vreau să cred și în continuare cred că este un om bun. Cred că orice om are momente în care se rătăcește, are momente în care spune lucruri pe care poate, nu știu, le spune la nervi.

Alex Bodi: De ce nu iasă ea public să zică bă, știi ceva, îmi pare rău că v-am făcut proști?

Dan Capatos: Fix asta voiam să spun. Pe de altă parte, declarația are ceva vechime, o săptămână, două, trei, habar n-am. N-am văzut-o să o retracteze în vreun fel sau măcar să spună m-ați înțeles greșit.

Cătălin Cazacu: Eu nu vă mint. Dar de unde sunt eu…pe mine sigur nu m-a făcut prost, că eu sunt departe tare. (…) Dacă țineți bine minte, domnul Nicolae Guță avea o melodie care spunea așa: Am greșit și eu, dar cine nu greșește/ Ai greșit și tu, dar greșeala se plătește.

Dan Capatos: Cătălin are motivele lui… A fost implicat emoțional. Nu știu dacă e bine să spun, dar eu spun ce cred, la cum l-am văzut pe Cătălin cred că este fata care i-a dat cea mai mare temelie, ca să vorbim pe românește. Sau printre puținele care au reușit să-l pună la pământ.

Cătălin Cazacu: Hai să-i spunem lecție.

Dan Capatos: Și este clar că tu o știi altfel, însă rămân aceste idei pe care eu le-am extras din discursul tău semi-glumeț. Că practic Bodi nu a fost departe în ce a spus de ce gândeai și tu, doar că dacă ai fi spus tu s-ar fi interpretat mult mai rău din postura de bărbat părăsit, sau mă rog, despărțit, nu părăsit.

Cătălin Cazacu: Eu niciodată n-am voie să-mi dau cu părerea în subiectul ăsta. Ce pot să spun eu este că eu cred că orice om bun are momente de rătăcire. Atât. Nu trebuie să fie taxat pentru alea.

Dan Capatos: Este o poziție corectă și îți mulțumesc pentru intervenție. Ești un domn, ca de obicei. Nu mă așteptam la altceva și intervenția din această seară confirmă treaba asta. Un bărbat nu vorbește despre fostele relații, indiferent cum au fost ele”, a fost discuția acestora.

Ediția integrală poate fi urmărită AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.ro.

