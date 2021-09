Cătălin Măruță, prima reacție după scandalul cu Alexandra Stan „Dacă are probleme…”

Cătălin Măruță pune punctul pe „i”! Prezentatorul de la Pro Tv îi dă replica Alexandrei Stan după ce aceasta l-a pus într-o lumină complet nefavorabilă în urmă cu câteva zile, când a fost invitată la podcastul lui Damian Drăghici.

Într-o discuție cu Lora, în timpul emisiunii sale, Cătălin Măruță a adus-o în discuție pe însăși Alexandra Stan, artista care l-a acuzat că a mințit despre ea în presă. Măruță s-a arătat vizibil deranjat de acest subiect, iar Lora a încercat pe cât se poate să îl calmeze, în direct.

Măruţă: Dacă are probleme de sănătate, din toată inima, mă rog să îi fie bine. Nu poţi să ne acuzi pe noi, mai ales că erau glume. Dintr-odată te schimbi aşa?

Lora: Cine ştie, poate s-a întâmplat ceva

Măruţă: Mă uitam la tine cum povesteai despre mesajele acelea de hate de la oameni şi simţeam acelaşi lucru.

Lora: Nu trebuie să iei lucrurile personal

Măruţă: Şi eu am familie copiii şi nu pot fi judecat pentru ceva ce nu am făcut

Lora: E o durere acolo.

Măruță o acuză pe Alexandra Stan că minte

După pauza publicitară, Cătălin Măruță a continuat subiectul și a mărturisit că Alexandra Stan a mințit cu tot ce-a spus în presă, creând, din spusele lui, o poveste total falsă, motiv pentru care prezentatorul a asigurat că va aduce dovezi în acest sens.

„A spus nişte minciuni, azi vrem să vă arătăm şi imagini şi ce a făcut la noi în platou. Povestea asta pleaca de la un mesaj pe care o sa vi-l citesc mai târziu.”, a spus Măruță în direct, la Pro Tv.

Mesajul furios al lui Măruță pentru Alexandra Stan, în direct, la Tv

„Alexandra, poate oamenii te-au călcat în picioare pentru că ai mințit și pentru că de foarte multe ori n-ai fost corectă. Știu că este foarte periculos răspunzându-ți astăzi în emisiune, pentru că tu, da, ești femeie, ai început să spui aceste lucruri despre noi și este mult mai ușor ca lumea să te creadă pe tine, dar lucrurile stau total invers și total diferit. Unde am scris eu ceva despre tine? Poți să ne arăți ceva scris de mine? Poți să le spui oamenilor adevărul și să nu te mai faci victimă atunci când este cazul? Ai venit aici în emisiune și o să arătăm momentele în care te distrai, povesteai cu noi. Niciun om din echipa emisiunii mele n-a știut de problemele tale de sănătate. Îmi pare rău să aud de aceste lucruri, dar noi niciodată nu am știut. Dacă tu ne spuneai nouă, Alexadra Stan, că ai probleme de sănătate, că că nu poți face un copil, oare, te-ai fi purtat la fel? Adică dacă tu spuneai: Măruță, eu am probleme, nu pot să fac un copil, nu pot să vorbesc despre treaba asta și eu veneam și vorbeam cu tine și spuneam Alexandra, când faci un copil, tu nu spuneai, băi Măruță, ai luat-o razna? De ce mă întrebi chestia asta dacă nu vreau să vorbim? Minciuna are picioare scurte și câteodată e bine să fim corecți și fairplay față de oamenii care ne urmăresc.”, a mai spus Măruță când a reluat subiectul despre Alexandra Stan.

Ce a spus Alexandra Stan despre Măruță

Celebra blondina nu s-a mai putut abţine şi a făcut publică o conversaţie între ea şi Cătălin Măruţă. Cântăreaţa a ţinut totodată să sublinieze faptul că nu vrea să mai apară niciodată în emisiunile pe care acesta le moderează.

„Zilele trecute, am avut o intamplare cu Maruta. Si m-a suparat foarte, foarte tare, pentru că eu la Catalin tineam foarte mult, si la Andra si niciodata nu m-a deranjat cu nimic, eu nu l-am deranjat pe el cu nimic, a fost o chestie asa..adica cu toate ca multa lume vorbea despre el, ca ce face el la TV. A facut niste chestii foarte urate, a trecut peste tot managemantul meu, peste casa de discuri, peste PR, peste deciziile noastre de a nu da, a nu difuza un anumit material, cu toate ca i-am zis sa-l dea peste data de 30, l-a dat cu două sau trei săptămâni inainte, a scris niste lucruri despre mine foarte nasoale. Eu am fost la doctor și mi-a zis doctorul ca nu o sa pot sa fac copii un an, iar daca fac oricum e challenging, adica pot sa-mi dereglez glanda hipofiza si sa fac tumoare si sa mor.

Si el scria ca nu-mi mai acopar burta, ca sunt insarcinata si chestii d-astea. Si sincer, mi s-a parut ofarte urat din partea lui si n-o sa mai vorbesc niciodata si nu sa o mai merg niciodata la Catalin Maruta, in nicio emisiune pe care o are el, pentru niciun ban din lumea asta…”, a spus artista vizibil deranjată de situaţia creată