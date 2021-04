Cătălin Moroșanu a anunțat finaliștii de la Survivor România! Cine are șanse să câștige premiul de 250.000 de lei, pus în joc de Kanal D

Cătălin Moroșanu a dat verdictul în legătură cu finaliștii emisiunii “Survivor România” 2021! Fostul “Faimos” a spus cine cunt cei trei concurenți care au șanse mari să pună mâna pe marele premiu al show-ului filmat în Republica Dominicană și, totodată, pe mult râvitul trofeu. Câștigătorul va fi mai bogat cu 250.000 de lei.

Cătălin Moroșanu, despre finaliștii de la “Survivor România”

După aproape patru luni de provocări de tot felul pe platourile de filmare de la “Survivor România”, Cătălin Moroșanu a plecat în cârje, el suferind o accidentare delicată la genunchi. În România, la aeroport, el a fost așteptat de soție și de Bogdan Mocanu, bunul prieten al lui Jador. Revederea dintre luptătorul de K1 și Georgiana Moroșanu a fost una extrem de emoționantă.

“Mă simt foarte bine, am o primire extraordinară și nu mi-au spus nimic. Iubesc România din toată inima, să nu mai văd în viața mea nisip și palmieri. Numai la munte mă duc anul ăsta. A fost o experiență foarte grea, trebuia să fii puternic psihic și să reziști în camp. A fost una dintre cele mai grele experiente si sper să am ce să le povestesc celor din jur pentru că a fost o experientă plăcută, însă am avut si experinete neplăcute când trebuia să stăm în camp”, a declarat sportivul în cadrul interviului oferit pe aeroport, relatează kfetele.ro.

Provocat să își spună părerea în legătură cu cel sau cea care va ajunge în finala celui de-al doilea sezon el emisiunii “Survivor România”, Cătălin Moroșanu i-a nominalizat pe Zanni, Cosmin Stanciu și Elena Marin. În timpul mărturisirilor, el a vorbit și despre experiența din concursul supraviețuirii.

“Sper să fi lăsat ceva acolo, să fi lăsat ceva în Survivor, pentru că am realizat că ne consumăm energia degeaba, că urâm degeaba, pentru ca atunci când ieșim de acolo suntem oameni normali. Mă bucur să am ajuns pe pământ românesc. Mi-au lipsit mâncarea, suportul psihic, familia, fetița mea, prietenii și acum realizez că trebuie să le acord mai multă importanță, să îi iubesc mai mult. Am realizat că viața este foarte scurtă și trebuie să o trăim din plin.

Elena Marin poate să ajungă în finală, are un potențial foarte mare. Și Cosmin și Zanni au potențial foarte mare, sunt mai mulți care ar putea să ajungă în finală și să facă o figură frumoasă”, a dezvăluit fostul concurent de la “Survivor România” 2021.

În avionul în care a fost Cătălin Moroșanu s-a aflat și Mădălina Dumitru, aka Mellina.

“(…). A fost cea mai dură experiență din viața mea în care mi-am resetat niște convingeri.

Ne-am dat seama cât de binecuvântați suntem și câte lucruri minunte avem, cum ar fi părinții, faptul că avem un acoperiș deasupra capului. Am trăit ca niște animale și a trebuit să supraviețuim. Cel mai greu a fost să nu știu nimic despre familie, dacă sunt bine. Pentru mine călătoria se terminase și am luptat până la ultima celulă. Asta am fost eu. Mi-e greu să îmi dau cu părerea pe cine văd în finală. Lucrurile se pot schimba oricând, dar cel mai bun să câștige”, a declarat Mellina de la “Războinici” la revenirea în țară, potrivit kfetele.ro.

