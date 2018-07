Cătălin Scărlătescu, achiziție de ultimă oră. Pe ce și-a cheltuit vedeta o parte din bani. “Nu e un sport costisitor!”

Cătălin Scărlătescu are o situație financiară de invidiat și își permite absolut orice moft. Recent, vedeta le-a prezentat fanilor ultima sa achiziție. Este vorba de un skijet, de care este foarte mândru.

„Toată lumea merge cu skijetul. Nici eu nu mă vedeam în ipostaza asta. Și acum mi-am luat și eu jucărie. Dacă și-a luat Dumitrescu trotinetă…să nu îmi iau și eu trotinetă pe mare? Nu contează cât a costat un skijet. Skijetul poate să coste un leu sau toți banii. Nu e un sport costisitor. Când era marea foarte, foarte plată i-am dat maxim viteza.

Și când marea e învolburată mai la jumătate. În clasa a doua sau a treia eu și cu doi prieteni de-ai mei am fost pe lac, care era încă îngheţat. Am luat pătura bunicii și am traversat lacul de pe un mal pe altul. Și ne-a prins poliția și ne-a lăsat în pace că au zis că navigăm. Și uite așa am ajuns noi navigatori de mici.„, a spus Cătălin Scărlătescu.