Cătălin Scărlătescu, despre începuturile carierei. Motivul pentru care a fost concediat din prima clipă de către un chef din Germania. „Am primit un șut pe care nu o să-l uit niciodată”

Cătălin Scărlătescu este acum unul dintre cei mai cunoscuți chefi din România, însă începuturile carierei au fost destul de greoaie. Acesta a mărturisi că a învățat din experiențe dure și a fost aspru taxat pentru fiecare greșeală. Însă, toate aceste lucruri au contribuit la conștiințele pe care le are astăzi și l-au ajuta să descopere tainele bucătăriei.

„Se întâmpla în Germania, prin 90… eram la primul meu loc de muncă și Chef-ul a cerut un sos Bechamel, eu am făcut exact cum învățasem în țară și am făcut, evident, o tâmpenie. Cert este că am primit un șut pe care nu o să-l uit niciodată și am fost dat afară din bucătărie.

Ploua și eu nici nu apucasem să-mi iau geaca pe mine, am umblat o oră prin ploaie în tricou, fără să-mi dau seama unde am greșit. Până când în fața mea a apărut o librărie, am intrat și am găsit standul cu cărți de gătit. Noroc că aveau poze. Sosul Bechamel din cărțile lor era cu totul altul decât cel pe care îl știam eu. Din acel moment, în fiecare lună în ziua de salariu, mi-am cumpărat câte o carte”, a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru Adevărul.

Cum arată femeia perfectă pentru Cătălin Scărlătescu?

Dacă partea profesională merge cât se poate de bine, la capitolul viață sentimentală chef Cătălin Scărlătescu nu a stat prea bine, colegii lui de emisiune încercând de mult să îi găsească aleasa.

Vedeta de la Antena 1 știe exact cum trebuie să fie femeia perfectă pentru el. Se pare că de-a lungul timpului, chef-ul a fost mai puțin atras de aspectul fizic și accentul a căzut mereu pe capacitățile intelectuale ale partenerei. Acesta a declarat că femeia de lângă el trebuie să fie inteligentă și independentă.

„Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel puțin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze. Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase. Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independente. (…) Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic”, a declarat Cătălin Scărlătescu, în urmă cu ceva timp.

