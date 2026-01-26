Cătălin Vișănescu nu se mai ascunde! Fostul soț a lui Betty Salam a publicat primele imagini cu iubita sa

Cătălin Vișănescu, fostul soț al cântăreței Betty Salam, pare să fi depășit perioada dificilă a divorțului și să fi găsit din nou echilibrul personal. După despărțirea oficială de Betty Salam, bărbatul a început o relație cu o femeie cu care se afișează din ce în ce mai des, indicând faptul că legătura dintre ei devine tot mai serioasă.

Fostul soț al artistei a fost până acum discret în privința vieții sale sentimentale, evitând să ofere detalii despre noua iubită sau despre modul în care au început să se întâlnească. În ultimele săptămâni, însă, el a început să împărtășească imagini alături de partenera sa pe rețelele sociale, semn că relația lor a depășit stadiul incipient și a devenit o prezență constantă în viața lui. Aceasta marchează o schimbare vizibilă față de perioada de după divorț, când Vișănescu părea să fie mai retras și concentrat pe viața personală și profesională.

Cătălin Vișănescu s-a afișat cu noua iubită

Relația dintre Cătălin Vișănescu și partenera sa actuală pare că reflectă dorința lui de a reconstrui o viață stabilă și armonioasă după divorț. Cei doi petrec din ce în ce mai mult timp împreună, iar aparițiile lor publice sugerează că legătura lor este una bazată pe afecțiune și încredere reciprocă. În trecut, Vișănescu a fost asociat cu o imagine mai rezervată, dar noua relație pare să-i fi adus un aer de optimism și relaxare.

”Uneori, viața alege cele mai simple momente pentru a începe ceva frumos. Cu liniște și recunoștință, trăiesc acest nou capitol exact așa cum vine, fără grabă și fără promisiuni mari.

Am ales sinceritatea, apropierea și bucuria lucrurilor simple care se construiesc firesc între doi oameni. Alături de tine, “Pitic” ❤️, fiecare zi capătă căldură, sens și un zâmbet în plus. Este un pas asumat, făcut cu inima deschisă și cu încredere în ceea ce se așază frumos.

Vă dorim tuturor liniște, iubire și oameni care vă aduc bucurie”, a transmis Cătălin Vișănescu, pe rețelele de socializare.

Această schimbare survine după ce Cătălin Vișănescu a trecut printr-un proces de acomodare la viața de după divorț. Separarea de Betty Salam a fost una amiabilă, iar fostul cuplu a menținut o relație civilizată pentru binele fiului lor. Chiar dacă divorțul a marcat o perioadă de ajustare emoțională, Vișănescu pare să fi găsit un nou echilibru și să fie pregătit să construiască o viață afectivă stabilă.

