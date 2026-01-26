Acasă » Știri » Cătălin Vișănescu nu se mai ascunde! Fostul soț a lui Betty Salam a publicat primele imagini cu iubita sa

Cătălin Vișănescu nu se mai ascunde! Fostul soț a lui Betty Salam a publicat primele imagini cu iubita sa

De: Anca Chihaie 26/01/2026 | 12:53
Cătălin Vișănescu nu se mai ascunde! Fostul soț a lui Betty Salam a publicat primele imagini cu iubita sa
Cătălin Vișănescu iubește din nou/foto: TikTok
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Cătălin Vișănescu, fostul soț al cântăreței Betty Salam, pare să fi depășit perioada dificilă a divorțului și să fi găsit din nou echilibrul personal. După despărțirea oficială de Betty Salam, bărbatul a început o relație cu o femeie cu care se afișează din ce în ce mai des, indicând faptul că legătura dintre ei devine tot mai serioasă.

Fostul soț al artistei a fost până acum discret în privința vieții sale sentimentale, evitând să ofere detalii despre noua iubită sau despre modul în care au început să se întâlnească. În ultimele săptămâni, însă, el a început să împărtășească imagini alături de partenera sa pe rețelele sociale, semn că relația lor a depășit stadiul incipient și a devenit o prezență constantă în viața lui. Aceasta marchează o schimbare vizibilă față de perioada de după divorț, când Vișănescu părea să fie mai retras și concentrat pe viața personală și profesională.

Cătălin Vișănescu s-a afișat cu noua iubită

Relația dintre Cătălin Vișănescu și partenera sa actuală pare că reflectă dorința lui de a reconstrui o viață stabilă și armonioasă după divorț. Cei doi petrec din ce în ce mai mult timp împreună, iar aparițiile lor publice sugerează că legătura lor este una bazată pe afecțiune și încredere reciprocă. În trecut, Vișănescu a fost asociat cu o imagine mai rezervată, dar noua relație pare să-i fi adus un aer de optimism și relaxare.

”Uneori, viața alege cele mai simple momente pentru a începe ceva frumos. Cu liniște și recunoștință, trăiesc acest nou capitol exact așa cum vine, fără grabă și fără promisiuni mari.
Am ales sinceritatea, apropierea și bucuria lucrurilor simple care se construiesc firesc între doi oameni.

Alături de tine, “Pitic” ❤️, fiecare zi capătă căldură, sens și un zâmbet în plus. Este un pas asumat, făcut cu inima deschisă și cu încredere în ceea ce se așază frumos.
Vă dorim tuturor liniște, iubire și oameni care vă aduc bucurie”, a transmis  Cătălin Vișănescu, pe rețelele de socializare.

Cătălin Vișănescu s-a afișat cu noua iubită/Tiktok

Această schimbare survine după ce Cătălin Vișănescu a trecut printr-un proces de acomodare la viața de după divorț. Separarea de Betty Salam a fost una amiabilă, iar fostul cuplu a menținut o relație civilizată pentru binele fiului lor. Chiar dacă divorțul a marcat o perioadă de ajustare emoțională, Vișănescu pare să fi găsit un nou echilibru și să fie pregătit să construiască o viață afectivă stabilă.

Betty Salam, ADEVĂRUL despre presupusa sarcină: ”De câteva zile, tot primesc întrebarea asta”

Betty Salam, reacție nervoasă după ce a fost criticată din nou în privința relației: ”Altceva mai știți?”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top 3 zodii conflictuale. Sunt cunoscute pentru impulsivitate și reacții exagerate
Știri
Top 3 zodii conflictuale. Sunt cunoscute pentru impulsivitate și reacții exagerate
Serghei Mizil intervine în cazul uciderii lui Mario Berinde: ”Nu a fost o joacă de copii”
Știri
Serghei Mizil intervine în cazul uciderii lui Mario Berinde: ”Nu a fost o joacă de copii”
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul: „În vigoare este un cod portocaliu”
Gandul.ro
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care...
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
Click.ro
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu...
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Digi 24
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea...
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Promotor.ro
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul: „În vigoare este un cod portocaliu”
Gandul.ro
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul:...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Top 3 zodii conflictuale. Sunt cunoscute pentru impulsivitate și reacții exagerate
Top 3 zodii conflictuale. Sunt cunoscute pentru impulsivitate și reacții exagerate
Serghei Mizil intervine în cazul uciderii lui Mario Berinde: ”Nu a fost o joacă de copii”
Serghei Mizil intervine în cazul uciderii lui Mario Berinde: ”Nu a fost o joacă de copii”
(P) Mai mult decât hrană și joacă pentru câinele sau pisica ta
(P) Mai mult decât hrană și joacă pentru câinele sau pisica ta
A evadat Abdullah Ataș, turcul condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea poliţistului Gheorghe ...
A evadat Abdullah Ataș, turcul condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea poliţistului Gheorghe Ionescu
Ce pun japonezii în omletă. Ingredientul secret care o face pufoasă
Ce pun japonezii în omletă. Ingredientul secret care o face pufoasă
Urmează un fenomen meteorologic extrem. Ciclonul-bombă va lovi în mai multe zone din Europa
Urmează un fenomen meteorologic extrem. Ciclonul-bombă va lovi în mai multe zone din Europa
Vezi toate știrile
×