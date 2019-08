Câte apeluri avea în așteptare operatorul de la 112 în momentul în care a sunat Alexandra din Caracal

Cazul ”Gheorghe Dincă” a ridicat, din nou, problema deficiențelor legate de activitatea celor care gestionează activitatea la numărul de urgență 112. Alexandra Măceșanu a reușit să apeleze numărul de urgență – de trei ori -, însă lentoarea și superficialitarea celui/celor cu care a vorbit i-au fost fatale. Bineînțeles, există și scuza că dispecerul de la poliție avea trei apeluri telefonice simultane și asta l-a împiedicat să acorde apelului Alexandrei o mai mare atenție.

Se dorește integrarea dispecerizării, a declarat Mihai Fifor, ministru interimar la MAI. În ceea ce privește crimele din Caracal, Mihai Fifor a precizat că, atunci când a sunat Alexandra, dispecerul de la poliție avea trei apeluri simultane.

“Acolo a fost o problemă a faptului că nu erau pe un loc, a durat până s-a făcut legătura cu dispecerul de la poliţie, dispecerul de la poliţie era unul singur, asta era o altă problemă, avea trei apeluri simultane, a răspuns Alexandrei, a stat de vorbă, am văzut cu toţii în ce manieră a stat de vorbă, timp în care erau alte două apeluri în aşteptare, unul dintre ele cu violenţă domestică, dar violenţă domestică unde avea indicii că se poate petrece o crimă. Dacă erau cu toţii pe un loc poate că dispecerul de la Poliţie anunţa în timp util intervenţia şi nu aveam această sincopă. Vreau să fie pe un loc şi STS şi dispecerii de la celelalte servicii, pentru a câştiga timp fizic. În acelaşi loc. Asta înseamnă integrarea dispecerizării. Asta se va întâmpla în Bucureşti, am spus că vom începe în Bucureşti până pe data de 8 august se va petrece acest lucru”, a declarat Fifor pentru mediafax.ro.

”De ce nu s-a reuşit această integrare până în momentul de faţă nu vreau să comentez”

“Eu nu am spus că să treacă 112 la MAI, eu am spus altceva şi repet. Am vorbit despre integrarea dispecerizării, chiar în dimineaţa asta am avut o discuţie destul de îndelungată cu Raed Arafat, am dat deja dispoziţiile necesare, se va emite un ordin care se va face… Pentru Bucureşti, pentru că începem cu Bucureştiul cu această integrare, vom avea pe acleaşi loc 112, vom avea Ambulanţa, SMURD-ul, pompierii şi ce lipsea din această arhitectură, lipsea Poliţia. Cum, de ce nu s-a reuşit această integrare până în momentul de faţă nu vreau să comentez, cert este prin ordinul meu, lucrul acesta se va petrece până pe data de 8 august, adică va veni şi Poliţia alături de structurile de care vorbeam, pentru a elimina orice fel de întârziere, orice fel de reacţie întârziată”, a declarat Mihai Fifor, la sediul MAI.