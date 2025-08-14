Câte calorii poate mânca pisica ta în fiecare zi

Pisicile au devenit, de-a lungul anilor, mai mult decât simple animale de companie — sunt membre ale familiei, răsfățate, iubite și, de multe ori, tratate ca niște mici prinți sau prințese. Fie că dorm ore întregi pe canapea, fie că se avântă prin casă în sesiuni fulger de joacă, aceste feline reușesc să cucerească rapid inimile stăpânilor lor. Însă, dincolo de momentele de tandrețe, există și o responsabilitate importantă pentru stăpâni: alimentația corectă.

Atunci când vine vorba de îngrijirea pisicilor, hrana este unul dintre cei mai importanți factori pentru sănătatea lor și pentru o dezvoltare armonioasă pe termen lung. O mâncare adaptată nevoilor lor, vârstei și greutății poate prelungi viața pisicilor cu ani buni. Fie că este vorba de hrană uscată, umedă sau combinată, stăpânii trebuie să țină cont de cantitatea potrivită pentru fiecare felină în parte.

Câte calorii trebuie să mănânce o pisică în fiecare zi

Alegerea hranei la pisici se face în funcție de vârstă, greutate, starea de sănătate și nivelul de activitate. Specialiștii spun că nu volumul porției contează, ci numărul de calorii pe care pisica le mănâncă zilnic. În general, felinele au nevoie de aproximativ 11-16 kcal pentru fiecare jumătate de kilogram de greutate corporală. Această regulă poate fi ajustată în funcție de factori precum sterilizarea și gradul de activitate fizică.

De exemplu, o pisică de 2,2 kg sterilizată are nevoie de aproximativ 125 de calorii/zi, în timp ce una nesterilizată va avea nevoie de 175 de calorii /zi. O pisică care cântărește 4,5 kg va avea nevoie de un aport mai mare de calorii. Necesarul crește la 250 calorii/zi pentru cele sterilizate și 350 de calorii/zi pentru cele nesterilizate.

Când vine vorba despre pisicile care cântăresc 7-8 kilograme, acestea ar trebui să primească în jur de 375 calorii/zi dacă sunt sterilizate, iar aportul caloric poate ajunge până la 525 calorii/zi în cazul celor nesterlizate.

De asemenea, stăpânii trebuie să țină cont de faptul că puii de pisică – de până în 10 luni – au nevoie de mai multă energie și nutrienți care să le susțină dezvoltarea. După vârsta de 10 luni, pot trece treptat la hrana pentru adulți. În schimb, pisicile mature au nevoie de o formulă adaptată de hrană care să le sprijine articulațiile, digestia, blana și sănătatea generală.

Regulă pentru românii care au animale de companie. Ce trebuie să știe stăpânii de câini

Cum își recunosc pisicile stăpânii, de fapt. Specialiștii s-au folosit de 3 tampoane