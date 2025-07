Câte clase are Albert NBN? Trapperului care a înjurat România la Beach, please i-a plăcut ”școala vieții”

Albert NBN a ajuns în centrul atenției după ce a înjurat România pe scena de la Beach, Please!. Tânărul s-a ales și cu o plângere penală în urma prestației sale. Deși este cunoscut printre adolescenți, mulți oameni nu au auzit de el până acum. Află, în articol, cine este trapperul și câte clase are!

Beach, Please!, festivalul fenomen de la Costinești, s-a încheiat după 5 zile și 5 nopți de distracție. Tinerii s-au arătat entuziasmați de momentele petrecute la malul mării, unde și-au putut asculta cântăreții preferați. Totuși, evenimentul a fost marcat de câteva momente controversate care au creat vâlvă în mediul online. Printre acestea se numără și concertul susținut de Albert NBN, cunoscut sub pseudonimul Beto.

Albert NBN a fost pus la zid, după ce a înjurat România pe scena de la Beach, Please!. Astfel, trapperul a ajuns în centrul atenției, iar oamenii au fost curioși să afle mai multe informații despre el. Beto, așa cum îi spun prietenii, este fiul unui personaj cunoscut pentru legăturile cu lumea interlopă din sectorul 6 – Ion Valentin Constantin, cunoscut drept Vali Nebunu din Militari.

În una dintre melodiile sale, cântărețul are un vers prin care definește situația familiei sale – „Acum câțiva ani, Beto era prost, dar s-a trezit când l-au băgat pe ta-su jos”. De asemenea, versul face referire la faptul că tatăl lui Albert NBN a fost arestat preventiv într-un dosar de șantaj.

Trapperul a ajuns foarte cunoscut printre tineri, având peste jumătate de milion de abonați pe canalul propriu de YouTube. Tânărul a debutat pe piața muzicală cu piesa M6, în colaborare cu MGK666. Melodia face referire la cartierul Militari și a adunat 14 milioane de vizualizări.

De atunci, Beto a devenit o revelație a muzicii trap din România. În ciuda succesului său, trapperul are doar 6 clase. Albert NBN a recunoscut că a crescut mai mult pe stradă, iar la 14 ani a renunțat definit la școală.

„De la 14 ani m-am lăsat de școală. Am rămas repetent și m-am dus iar la școală, nu știu ce a fost în capul meu, iar când mă uitam la mine și la colegii mei, eu având tatuaje pe mâini, îi vedeam ca pe nepoții mei. Am zis că nu mai am ce să caut aici și am sărit pe geamul de la baie. N-am ieșit pe ușă, pentru că erau gardianul și biroul directoarei fix acolo. N-am putut să mai aștept să se termine orele și am sărit pe geam. Nu te gândi că am sărit de la etajul 4, am sărit de la primul etaj. Voiam să ies și afară, aveam mai multe planuri. Nu mai era școala de mine în niciun caz! (…)

Nu-mi pare rău că m-am lăsat de școală. Dacă nu mă lăsăm, nu mai eram aici acum. Nu vreau să influențez copiii acum, pentru că nu toți au același drum sau noroc! Asta e povestea mea și atât! Mama s-a luat de mine rău când i-a zis tata să mă lase să nu mă mai duc. Voiam sa fac sport, apoi m-am apucat de muzică. (…)Dacă voiam să ajung doctor, da, trebuie să merg, dar eu am știut care era drumul meu și de aceea nu mi-a plăcut școala!”, a declarat Albert NBN pentru CANCAN.RO.