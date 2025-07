Publicul de la „Beach, Please!” a votat! Cine este cel mai râvnit artist din România: “Are muzică bună, e focul inimii”

Euforia Beach, Please! s-a încheiat, dar nu și gândul la artiștii preferați. Așa cum știți deja, CANCAN.RO a fost prezent în mijlocul distracției și a luat pulsul cântăreților și publicului de la fața locului. Și pentru că ne aflam la cel mai mare festival al anului, acolo unde de-a lungul timpului au urcat pe scenă aproape toți artiștii consacrați din România, am fost curioși să aflăm cu cine și-ar dori publicul să iasă la o întâlnire. Până la urmă, în mintea noastră, nimic nu este imposibil! Iată cine este cel mai dorit artist, și cea mai râvnită artistă din România.

O vorbă spune că uneori este bine să visăm cu ochii deschiși. Asta au făcut și festivalierii care ne-au dezvăluit cu cine visează să iasă la o întâlnire romantică și de ce. Desigur că unele răspunsuri au variat, dar au fost și câteva care au coincis, determinând astfel câte un câștigător la fiecare categorie. Așadar, nu mai pălăvrăgim și vă arătăm ce răspunsuri au dat tinerii.

La ce artist visează domnișoarele?! Petre Ștefan, Oscar, dar nici Pepe nu a fost uitat

Începem cu domnișoarele care au avut o listă lungă din care să aleagă. „Cu Albert NBN, arată și bine, are și muzică bună, e focul inimii. El e mai extrovertit, probabil ne vom înțelege”, ne spune o tânără. Nici alți trapperi nu au fost uitați de tinerele domnițe de la festival.

„Sincer, cu IDK mi-ar plăcea, mi se pare că are mult haz, e de treabă și cred că ne-am înțelege foarte bine” , mai spune o domnișoară.

Și, dacă unora dintre tinere le place transparența artiștilor preferați și umorul lor, sunt altele care apreciază… aroganța! „Cu Petre Ștefan pentru că este mai arogant și nu stă cu oricine, nu acceptă mereu orice invitație”, spune o altă tânără pentru CANCAN.RO.

Nici artiștii cu o vechime și o carieră consacrată nu au fost uitați de festivalieri. Așadar, și numele lui Pepe a fost pe buzele domnișoarelor. „Pot să spun artistul de care sunt îndrăgostită și căruia îi ascult muzica în fiecare dimineață pentru că îmi dă un vibe bun este Pepe. Cu el aș ieși la o întâlnire”, ne spune o domnișoară.

(CITEȘTE ȘI: Sişu a păţit-o când nu se aştepta! Fosta iubită l-a pus rău pe jar: “M-am trezit cu părinții ei la ușă”)

Însă cel care a câștigat detașat a fost trapperul Oscar. Numele său a fost menționat de mai multe domnișoare. „Cred că Oscar, este pe stilul meu, mi se pare un băiat foarte ok. Apoi Marko Glass. Și mie îmi place Oscar. Îmi place de el de când am început să ascult trap, plus că îmi place cum vorbește, și chiar aș vrea” , au spus ele.

Antonia și Inna și-au păstrat statutul de „cele mai râvnite cântărețe din țară”

Acum că am aflat cine este preferatul doamnelor și domnișoarelor, am vrut să aflăm cu cine ar ieși bărbații la o întâlnire. Aici, Antonia câștigă, dar vine și Inna puternic din spate.

„Cu Antonia mi-ar plăcea să ies la date. Cu Antonia pentru că este cea mai frumoasă din industria aceasta” , ne-au mărturisit tinerii.

(ACCESEAZĂ ȘI: Badd G, sora lui Albert NBN, s-a lăsat pradă emoțiilor, după show-ul de deschidere al Beach, Please! ”Îmi venea să plâng, efectiv!” A adus dansatoare din California)

Așa cum vă spuneam, și Inna a fost nominalizată datorită vocii și stilului ei vestimentar care îi atrage pe bărbați: „Cu Inna, clar mi-ar plăcea să ies. E bombă, se îmbracă și foarte bine, e genială”

” Cu Inna aș vrea să ies, îmi place tot la ea, dar vocea ei în principal”, ne-au mai spus ei.

Nici Erika Isac sau Iorga nu au fost uitate de tinerii care au răspuns întrebărilor noastre.

„Din România mi-ar plăcea să ies cu Erika Isac. Cine nu ar vrea să iasă cu ea?! E superbă Erika Isac”, spune un tânăr.

Prietenul lui însă are altfel de… afinități. „Cu Iorga că ar fi numai tărăboi peste tot, ne-am lua la pumni, la picioare. Nu e bine să ne certăm, doar că ar fi haz, e singurul date la care chiar ar fi caterincă”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.