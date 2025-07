Sişu a păţit-o când nu se aştepta! Fosta iubită l-a pus rău pe jar: “M-am trezit cu părinții ei la ușă”

Beach, Please! a adunat, din nou, un număr impresionant de tineri, care au transformat Costineștiul în epicentrul distracției. Artiști de renume au urcat pe scenă, iar publicul a cântat la unison piese celebre alături de interpreții lor favoriți. Sișu a fost prezent la festival, iar CANCAN.RO a stat de vorbă cu rapperul, care a dat tot din casă!

A fost o seară incendiară la Beach, Please! Sute de mii de oameni puși pe distracție au luat cu asalt spațiile special amenajate, și au așteptat cu sufletul la gură ca favoriții lor să urce pe scenă.

Unul dintre rapperii de seamă ai României, Sișu, nu putea lipsi de la festival, nu doar pentru a cânta, ci și pentru atmosferă. Mai ales pentru că, așa cum spune chiar el, se simte mai tânăr decât arată buletinul. În plus, cu simțul umorului, așa cum îl știm, Sișu a făcut mai multe glume atunci când a fost întrebat ce surprize le va pregăti fanilor la festival.

Sișu, relație sudată cu fiul său

Sișu are și un fiu adolescent de 15 ani, care nu l-a însoțit de data aceasta la Beach, Please! Deși cei doi au o relație foarte bună, artistul a decis ca anul acesta să vină doar cu colegii de trupă.

CANCAN.RO: Ce faci Sișu, cum te simți la festival?

Sișu: Mă simt bine, am venit să mă relaxez.

CANCAN.RO: Cum este printre tineri? Nu că tu ai fi bătrân.

Sișu: Nu, nu, dar eu ți-am explicat că nu sunt bătrân, am 31 de ani, oamenii nu știu. Cum să fie, mie-mi place mereu. N-am rata niciun Beach, Please! până acum. Ba pe primul, cred că l-am ratat, nu eram pe zonă.

CANCAN.RO: Dar de ce ai 31? Explică-le și oamenilor.

Sișu: Nu le-aș putea explica, că e un secret. Știi ce zic? După aia poate să se apucă și ei să meargă pe sistemul meu. Dar, în principiu, am 31 de ani și vreau să mă credeți și, la nivel individual, personal, vă pot da explicația, dacă doriți.

CANCAN.RO: Cu cine ai venit în această seară?

Sișu: Păi, sunt cu băieții de la noi, cu Dragoș. Cu băieții noștri. Suntem în familie.

CANCAN.RO: Mă gândeam că spui că ai venit cu băiețelul tău.

Sișu: Nu, nu l-am luat. A plecat la Sighet, într-o vacanță, de fapt, cred că pleacă mâine seară. Dar nu, nu l-am luat acum. Anul ăsta a fost un pic mai greu pentru noi. Am avut mai multe concerte și înainte. Și am zis, nu pot să am grijă de tine acolo.

CANCAN.RO: Câți ani are?

Sișu: Uite, face 15.

CANCAN.RO: Mulți înainte, dar nu trebuie să mai ai grijă chiar așa multă de el. Adică poți să-l lași pe aici, liber, prin festival. Nu e ca și cum ar avea șapte ani, de exemplu.

Sișu: Nu, categoric.

CANCAN.RO: Ți-am băgat mortul în casă, o să-ți spună copilul că trebuia să-l iei.

Sișu: Nu, că eu am relație foarte ok cu el. I-am spus, nu, anul ăsta e agitație.

CANCAN.RO: Ce ați pregătit pentru anul acesta?

Sișu: Două șlagăre din repertoriul internațional. Avem un set de piese scrise de Ion Ion, pe versuri de Maria Cârneci. Deci avem pregătite multe lucruri frumoase, multe surprize. O tombolă la mijlocul concertului.

CANCAN.RO: Și ce te dați la tombolă?

Sișu: Nimic, încercăm să luăm. Banii, bineînțeles. Nu știi acum ce e în capul bandiților când. Vezi, cu vorbele astea cum le poate întoarce lumea. Nu mai știi ce să mai vorbești.

CANCAN.RO: Spune-mi dacă după atâția ani de carieră mai ai și emoții, când urci în fața unui public atât de mare.

Sișu: Am emoții dacă nu mă simt bine pregătit, în general. Dacă mă simt obosit. În rest, e o joacă.

CANCAN.RO: Spune-mi care este cel mai penibil moment prin care ai trecut în viața ta.

Sișu: Acum nu pot să-mi aduc aminte, că au fost mai multe momente.

CANCAN.RO: Poate te-ai împiedicat, ți s-au rupt pantalonii.

Sișu: Am plecat odată după o fată, la munte, iarna, de nebun.

CANCAN.RO: Și nu ți-a mai răspuns la telefon, sau ce?

Sișu: Era cu mama ei, cu tatăl ei, m-am trezit cu părinții ei la ușă. Și am plecat.

Sișu: “Nu îmi plac fetele prefăcute”

Întrebat ce fel de femeie l-ar putea cuceri, rapperul a avut un răspuns clar și răspicat: să nu fie prefăcută și să îi semene, din anumite puncte de vedere.

CANCAN.RO: Care e cel mai mare gest pe care l-ai făcut în numele iubirii?

Sișu: Dacă sunt îndrăgostit o femeie, nu am nicio problemă. Fac orice gest.

CANCAN.RO: Dar cum ar trebui să fie o femeie care să te atragă?

Sișu: Nu știu, să mă atragă. N-am cum să zic cum ar trebui să fie. Să fie femeie. Nu prea îmi plac oamenii prefăcuți sau fetele. Foarte multe fete nu sunt prefăcute că au o problemă, dar așa cred ele că trebuie să fie. Așa mie îmi plac fetele ca mine așa, știi, cum sunt eu.

CANCAN.RO: Chiar mă gândeam în timp ce vorbeam cu tine, că noi ne știm de mai mulți ani și întotdeauna mi s-a părut că ești un om super humble, în ciuda faptului că ai foarte multă experiență, în comparație cu unii artiști din generația nouă, care poate sunt un pic așa mai cu nasul pe sus. Ai fost așa din totdeauna?

Sișu: Și eu și Dragoș am trăit mereu cu publicul nostru. Noi suntem prieteni cu mulți dintre ei. Pe noi nu ne apasă ideea asta că suntem “La familia”. Asta pentru noi e o chestie care ne place.

