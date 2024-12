Sișu Tudor şi-a deschis sufletul şi a vorbit despre relaţia cu cei doi copii: ”Cu cel mic nu țin legătura”. Cum își educă băiatul cel mare

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Sișu Tudor vorbește despre relația cu cei doi copii pe care îi are cu fostele sale partenere. În timp ce fiului mare îi este aproape deseori, artistul recunoaște că nu are niciun fel de relație cu băiatul său cel mic. Motivul?

Sișu Tudor vorbește despre perioada petrecută în spatele gratiilor, problemele cu substanțele interzise și modul în care muzica l-a salvat de la o viață de coșmar, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV. Iar asta nu e tot! Deși este o prezență foarte discretă când vine vorba despre viața sa personală și mai ales despre cei doi copii, de data aceasta, rapper-ul povestește în ce relații este cu aceștia.

”Momentan, copiii mei sunt elevi și asta spune tot. Elevii momentan învață, descoperă, află. Nu știu cum sunt cu tată, pot să-l sun pe Luca, cu el stau mai mult, cu celălalt nu. În primul rând, sunt corect. Îl susțin în tot ce face dacă are nevoie, dar, cum ți-am spus și mai devreme, vreau să aibă argumente pentru tot ce face. Dacă el merge într-o direcție, aceea e direcția lui și eu îl susțin, dar vreau ca direcția să fie argumentată. Dacă el vrea să fie rebel, rebelii plătesc. Dacă vrei să fii ascultător, ascultătorii sunt răsplătiți”, a povestit artistul.

Dacă fiului cel mare îi este mereu aproape, în ceea ce îl privește pe băiatul său mai mic, lucrurile stau altfel, din păcate.

”Ei au 13 și 15 ani. Cu cel mic nu țin legătura din cauza problemelor care sunt. (…) Normal că există o lipsă pe care o simt, dar nu îți poate lipsi ceva despre care nu știi. Pot doar să intuiesc. Atâta timp cât nu am stat cu el și problemele au fost demult, e o chestiune pe care am integrat-o în felul meu de a fi. Normal că mi-ar plăcea ca totul să fie ok, dar nu depinde de mine. (…)

Cel mare mă îndoiesc că îmi va călca pe urme. Are aceleași pasiuni ca mine, inclusiv istoria, și îmi este foarte ușor să comunic cu el.

Da, mi-e teamă să nu-mi calce pe urme cu viciile, dar ce pot să-i fac? Pot doar să-i prezint realitatea”, a spus Sișu Tudor, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

