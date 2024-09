Sișu, despre cei șase ani de închisoare și episodul din Spania, ținut ascuns: ”Mi-a dat un pumn… Direct, bang!”

Pe lângă cei șase ani petrecuți în spatele gratiilor, în România, Sișu Tudor povestește cum a fost reținut și în Spania, episod puțin cunoscut publicului larg. Ba mai mult, tot atunci și-ar fi primit și un pumn de la polițiștii spanioli. Într-un interviu CANCAN.RO, rapper-ul ne explică situația pe larg și ne spune ce fel de tată este pentru cei doi băieți ai săi.

Sișu Tudor a fost și este o prezență extrem de discretă în showbiz-ul românesc. Mai ales la petreceri sau evenimente mondene. Acum însă, artistul a făcut o excepție și a semnat condica la aniversarea lui JO, de 30 de ani. Am făcut rapid un salt înapoi în timp și l-am întrebat unde și cum petrecea la propria zi de naștere, pe vremea când era de vârsta cântăreței.

”La 30 de ani, eu eram la Jilava. Și la 29, și la 28, și la 27. Nu prea mi-am sărbătorit ziua de naștere, aveam alte preocupări. Când am făcut 30 de ani în pușcărie, nu mi-am sărbătorit aniversarea, doar m-am trezit și a trecut ziua. În total, am stat cam șase ani închis. Este viață, așa este, cu bune, cu rele. Acum nu sunt supărat, bine că s-au rezolvat lucrurile, eu așa funcționez”, spune rapper-ul.

Chiar dacă pare că nu este măcinat de perioada petrecută în spatele gratiilor, Sișu admite că acolo exista, totuși, un mic… minus.

”Anii acea n-au fost pierduți, c-am trăit. Acolo nu puteam să văd o fată frumoasă, vizitele conjugale au apărut de curând, până în 2010 nu erau”, râde Sișu.

Pentru că toți îl percep ca fiind încă un bad boy, am vrut să aflăm dacă are aceeași imagine și în fața fiilor săi.

”Cu copiii mei sunt eu însămi, nu sunt vreun alt personaj. Niciodată nu am înțeles ce înseamnă bad boy. Majoritatea îți zic «pușcăriașule», «drogatule». Era mai bine să am o imagine de milionar. Acum dacă aș pune mână pe 10-100 milioane de dolari, n-aș spune nimănui. Pe praful ăsta… aș da cui vreau eu!”, continuă Sișu.

”Mi-a dat și un pumn Poliția spaniolă”

Deși majoritatea vedetelor își expun zilnic viața online și postează de la răsărit până la apus, Sișu Tudor face notă discordantă și aici. Rareori sunt zilele în care acesta publică ceva pe conturile sale de socializare. Chiar și atunci când este în vacanță, pe profilul lui tot bate vântul! 💨

Noroc cu această discuție legată de postările din vacanțe! Așa și-a amintit și cântărețul de un episod nu tocmai plăcut, care a avut loc fix într-o plecare în afara României!

”Mai plec din țară, dar nu postez! Am fost în multe locuri, dacă vrei să-ți povestesc. De exemplu, am fost trei zile arestat în Spania, într-un orășel lângă Barcelona, care se numește Calella. Am fost reținut acolo, am avut o mică problemă. Mi-a dat și un pumn Poliția spaniolă. Diferența e că acolo habar nu aveau cine sunt, eram un cetățean oarecare, aici măcar lumea mă mai știe. Direct, bang, mi-au dat un pumn! Ce să mai fac?! Am tăcut din gură. Erau vreo 10 polițiști. (…)Eu nu sunt băiat rău, să știi, doar că poate am o lipsă de respect mai mare față de regulile din jur”

Lăsăm vacanțele și problemele cu legea în spate și discutăm despre viața artistică a lui Tudor. Cântărețul pare să susțină din plin noul val de artiști. Ba chiar colaborează cu unii dintre ei, iar acum ne-a făcut și un top 3!

”Tocmai ce am lansat acum o piesă, cu Solomon. Lansez cu artiștii din valul nou, da. Lansez cu cine îmi place. Și eu am fost mic, așa ar fi putut să spună și alții despre mine. Care e bun, e bun. Care nu, nu. E simplu! Din valul nou, top 3 ar fi: Perry Pete, Solomon și Oscar”, încheie Sișu Tudor.

