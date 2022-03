Câte clase și ce studii are Anna Lesko, de fapt! Când era mică, artista cu origini ucrainene avea probleme la coloana vertebrală

Anna Lesko este fără doar şi poate una dintre cele mai sexy artiste din România. Pe lângă talentul său, de-a lungul timpului, vedeta şi-a cucerit publicul şi cu sinceritatea cu care a vorbit mereu despre viaţa sa.

Anna Lesko s-a născut pe 10 ianuarie 1979, la Chișinău, în Republica Moldova. Talentul l-a moștenit de la tatăl sau care, deși era inginer de profesie, era pasionat de muzică, studiind chitara și acordeonul. „Eram un adult în copilărie, fapt ce m-a ajutat să cresc organizată și disciplinată. Acum trăiesc în armonie cu mine”, își amintește vedeta.

În copilărie, interpreta a avut probleme la coloana vertebrală, fapt care a determinat-o să practice dansul de performanță, devenind pasiunea vieții sale.

Anna Lesko a făcut parte dintr-o trupă de balet, ajungând astfel pentru prima dată în România, pentru a susține un spectacol.

Plăcut impresionată de țara noastră, Ana Lesko hotărăște să se stabilească aici. A învățat limba română și a absolvit facultatea de Drept din Bucureşti.

„Când m-am hotărât să rămân în România, pentru părinții mei a fost un șoc. A fost ceva cumplit pentru ei, mai ales că eu vin și dintr-o zonă în care educația era mai rigidă. Ca să înțelegi, eu nu am văzut un club toată adolescența mea. Am văzut când am venit în România. Eram într-o relație și partenerul meu de atunci m-a dus pentru prima dată într-un club. Până la 17 ani și jumătate nu intrasem în unul. Eu am venit în România să cos costume pentru fete și așa am început să dansez. Am rămas aici. O perioadă scurtă de timp am stat la Constanța, apoi m-am mutat în București, unde am început facultatea. Încă nu terminasem clasa a XII-a la Chișinău, dar la momentul respectiv, exista o lege care le permitea basarabenilor să intre la facultate fără a mai da examen de Bacalaureat”, mărturisește interpreta.

Cum se întreţine Anna Lesko

La 43 de ani, Anna Lesko poate fi oricând confundată cu o puștoaică de 20 de ani, iar acum a dezvăluit secretul siluetei sale. Fosta concurentă din cadrul emisiunii „Ferma” a mărturisit ce anume mănâncă, dar și la ce bunătăți a renunțat pentru a se menține în formă.

„Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât.

Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp. În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”, a declarat Anna Lesko pentru Viva!