Câte rochii de mireasă va purta Paris Hilton la nunta sa: „Nu sunt deloc o Bridezilla”

Paris Hilton trăieşte cel mai probabil cele mai intense sentimente din viaţa sa. Marţi, celebra moștenitoare a imperiului Hilton se mărită! În cadrul unui interviu recent, blondina a făcut declaraţii despre marele eveniment.

Hilton este logodită cu Carter Reum, bărbatul care a reuşit să îi fure inima. Vedeta în vârstă de 40 de ani a declarat în emisiunea The Tonight Show faptul că organizarea nunții a fost „foarte stresantă” şi asta pentru că are aşteptări mari în ceea ce priveşte detaliile petrecerii.

„Va fi ca o aventură de trei zile. Avem multe lucruri organizate”, a mai spus ea.

În acelaşi timp, blondina a menționat faptul că, deocamdată, singurul lucru pe care l-a făcut este să-și aleagă rochia de mireasă… mai exact rochiile, pentru că nu va avea doar una la eveniment.

„O mulțime de rochii, probabil 10. Îmi plac schimbările de ținute”, a adăugat ea.

Mai în glumă, mai în serios, Paris a mărturisit că cel mai probabil partenerul său nu va avea atât de multe ţinute pentru că „nu este atât de preocupat de acest aspect ca mine”.

Paris Hilton, protagonista unui nou serial

Hilton a mai spus în cadrul interviului faptul că, în ciuda stresului cu pregătirile pentru ziua cea mare, așteaptă cu nerăbdare să le prezinte fanilor nunta ei cu Reum care va fi filmată pentru serial.

Potrivit unui comunicat de presă, seria – intitulată Paris In Love – va prezenta pregătirile perechii, precum și ziua cea mare.

„Telespectatorii vor participa la o aventură distractivă și emoțională și vor putea observa o latură personală a lui Paris pe care doar cei mai apropiați prieteni și familia ei o pot vedea”, se arată într-un comunicat oficial.

„Documentarul meu, This Is Paris, s-a încheiat într-un mod în care, știi, a fost uimitor, dar am vrut ca fanii mei să vadă că mi-am găsit prințul fermecător și sfârșitul basmului meu fericit”, a explicat moștenitoarea imperiului Hilton.

Sursă foto: Instagram