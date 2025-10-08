Câte zile de școală mai au elevii până la vacanța de toamnă din 2025

După o lună de când s-au întors la școală, elevii din România așteaptă nerăbdători prima vacanță din acest an școlar. Vacanța de toamnă reprezintă finalul primului modul din acest an. Câte zile mai au de așteptat? Află în rândurile de mai jos!

Anul școlar 2025-2026 a început pe data de 8 septembrie, va dura pe o perioadă de 36 de săptămâni și va fi împărțit în 5 module. Cu toate că abia ce s-au întors în băncile școlii, elevii se vor bucura curând de prima lor vacanță, asta pentru că Modulul 1 se va încheia.

Câte zile de școală mai au elevii până la vacanța de toamnă

Potrivit structurii acestui an școlar, Modulul 1 se desfășoară în perioada 8 septembrie- 24 octombrie. Prin urmare, elevii vor avea parte de vacanța de toamnă în 12 zile (fără weekend-uri).

Aceștia vor sta acasă pe data de 24 octombrie și vor reveni la școli pe data de 3 noiembrie, atunci când vor începe al doilea Modul din acest an școlar. Mai exact, elevii se vor bucura de o săptămână liberă.

Iată cum arată structura completă a acestui an școlar:

Modulul 1: 8 septembrie- 24 octombrie 2025

Modulul 2: 3 noiembrie- 19 decembrie 2025

Modulul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026

Modulul 4: 16, 23 februarie sau 2 martie- 3 aprilie 2026

Modulul 5: 15 aprilie- 9 iunie 2026

Vacanțele din anul școlar 2025-2026

În ceea ce privește restul vacanțelor, elevii vor beneficia de cinci la număr: vacanța de iarnă, vacanța mobilă, vacanța de primăvară și vacanța de vară.

Cursurile vor fi întrerupte în următoarele perioade:

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025- 7 ianuarie 2026

Vacanță mobilă: o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026

Vacanța de primăvară (Paște): 4- 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: din 20 iunie 2026

De asemenea, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025- 3 aprilie 2026, fiecare pe durata a 5 zile consecutive, în module diferite, la alegerea fiecărei școli.

