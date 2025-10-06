Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: „Rămâneți în locuințe”

Constanța se pregătește pentru un episod de vreme extremă. Miercuri, 8 octombrie 2025, toate școlile din județ vor fi închise, după ce meteorologii au emis cod roșu de ploi abundente și vânt puternic. Autoritățile locale au decis suspendarea cursurilor pentru a preveni riscurile generate de fenomenele meteo severe.

Pe 8 octombrie 2025, toate unitățile de învățământ din județul Constanța își suspendă activitatea, ca urmare a avertizării de cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie. Decizia a fost anunțată luni, 6 octombrie, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și are la bază prognoza privind ploi abundente, intensificări ale vântului și o scădere accentuată a temperaturilor.

Autoritățile au închis școlile din Constanța

Miercuri, 8 octombrie 2025, toate școlile din județ vor fi închise. Autoritățile au decis suspendarea cursurilor din motive de siguranță și le cer locuitorilor să evite deplasările inutile, să rămână în locuințe și să ia toate măsurile necesare pentru protecția lor.

Meteorologii estimează cantități de precipitații ce pot ajunge la 80 – 120 de litri pe metru pătrat, suficiente pentru a genera riscuri majore de inundații. Prefectul Adrian Picoiu a explicat măsura prin prisma caracterului preventiv al hotărârii.

„Începând de mâine și până poimâine, municipiul și județul Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente. În ședința de astăzi au fost adoptate trei hotărâri, una dintre ele vizând suspendarea cursurilor, la nivel județean. Am preferat să fim preventivi. Cantitățile de apă se asigură a fi considerabile, undeva la 80-120 de litri și atunci preferăm să spunem prevenție. Vă rugăm să rămâneți în locuințe, să nu mergeți în centre comerciale sau alte locuri care presupun deplasări inutile, pentru că situația meteorologică prognozată este extrem de serioasă și există riscuri reale de inundații și alte pericole asociate fenomenelor extreme.”

CITEȘTE ȘI: Satul UNIC în care locuiește doar un singur om: este primar, trezorier, bibliotecar și barman

Un nou ciclon amenință România! Vin NINSORILE de azi, iar temperaturile vor scădea simțitor