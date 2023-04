Câți bani a luat Jador de la Kanal D, pentru participarea la Survivor 2021. Noul „păpușel” al Andreei Bălan a dat lovitura

Cu siguranță vă mai aduceți aminte de participarea lui Jador la Survivor România 2021. Artistul a dat lovitura după ce a acceptat să lupte pentru marele premiu și să îndure condițiile vitrege de pe insula Dominicană. Cântărețul de muzică de petrecere a fost cel mai bine plătit concurent din sezonul al doilea al emisiunii, însă puțini sunt cei care știu exact suma cu care a plecat din competiție.

Jador a plecat de la Survivor România 2021 cu 100.000 de euro

Jador a primit pentru fiecare săptămână petrecută în junglă, suma de 7.000 de euro. Dacă facem un simplu calcul, de când a început emisiunea și până în ziua în care a fost eliminat, cântărețul a încasat peste 100.000 de euro.

„Jador primește 7.000 de euro pe săptămână, dar au fost vedete care au cerut și mai mulți bani ca să participe la Survivor România 2021”, au dezvăluit surse din anturajul artistului pe acea vreme, pentru FANATIK.RO.

După ce a părăsit competiția în care a stat 14 săptămâni și 5 zile, Jador a vorbit despre sumele pe care le-a primit de la Kanal D. Artistul a recunoscut că a câștigat foarte mulți bani, mai mult, a subliniat că nu ar fi rezistat prea mult pe insulă dacă nu ar fi fost motivat de partea financiară.

„Am luat bani, am luat. Doar nu stăteam acolo să mor de foame degeaba, e la mintea cocoșului”, a declarat atunci artistul.

(CITEȘTE ȘI: JADOR, MESAJ SUBLIMINAL PENTRU ANDREEA BĂLAN DUPĂ CE S-AU SĂRUTAT ÎN MAŞINĂ? „RELAŢIE COMPLICATĂ”)

Jador și-a cumpărat casă și mașină cu banii de la Survivor

Jador a fost eliminat de la ”Survivor România”, unde a fost unul dintre preferații publicului, în urma unui Consiliu de urgență. O accidentare i-a frânt visul de a deveni câștigător, și avea mari șanse, dar asta nu la îngenuncheat. Cu banii câștigați acolo, plus cu ce mai avea el, și-a cumpărat o casă în București.

„Când făceam câte un gest frumos, tata îmi spunea ”Să trăiești, să ai casă în București”, uite că m-a ajutat Dumnezeu să am o casă. Am reușit și eu să am o casă a mea, să am și eu unde să-mi cresc copiii.

Mi-am dorit foarte mult să am o casă, oricine își dorește să aibă casa lui. Toți prietenii mei sunt plecați de când erau mici, 17-18 ani, să plece să construiască și ei o casă, să formeze o familie, să creștem, să supraviețuim și uite că Dumnezeu m-a ajutat și pe mine să am o căsuță, una frumoasă chiar”, avea să povestească Jador la Antena Stars.

(VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN, PRIMUL MESAJ DUPĂ CE AM „PRINS-O” SĂRUTÂNDU-SE CU JADOR: „DACĂ LAŞI SĂ ÎŢI SCAPE DE SUB CONTROL…”)