Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio

De: Irina Vlad 15/04/2026 | 07:55
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dub, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
În ediția de marți, 14 aprilie, a emisiunii Desafio de la Pro TV, Iuliana Dup a pierdut duelul elimnatoriu cu Lena. Noi am aflat câți bani a primit „luptătoarea” pentru cele 15 stage-uri în Thailanda.

Echipa Luptătorilor de la Desafio a rămas cu un om în minus. În ediția de marți, 14 aprilie, în duelul eliminatoriu s-au confruntat Iuliana Dup și Lena. Veterană în probele limită, cea din urmă a trecut a cincea oară pe lângă eliminare.

Câți bani a primit eliminata Iuliana Dub, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio

Câți bani a primit Iuliana Dup la Desafio

Duelul dintre cele două a fost extrem de solicitant, dificil și tensionat, fiecare probă fiind disputată până la limită, ținându-i pe telespectatori cu sufletul la gură până în ultima clipă.

„Atât mi-a fost. Îmi pare rău, dar sunt foarte mândră de mine pentru că am ajuns până aici. Mi-am dorit foarte mult să intru în competiție și nu credeam că voi ajunge atât de departe. Mă bucur că am avut și adversari pe măsură și îi felicit pe toți. Plec mai puternică decât am venit și plec cu gândul că am avut marea ocazie să fac parte din primul sezon Desafio. Plec cu zâmbetul pe buze”, a spus Iuliana Dup.

„M-am pregătit tot timpul pentru aceste eliminări, așa că le mulțumesc pt că m-au ajutat enorm. Știam că atunci când nu mai pot, mai pot puțin. Am fost un soldat universal”, a spus Lena după duel.

Iuliana Dup a rezistat la Desafio 15 stage-uri, adică 15 săptămâni de difuzare la Pro TV. Luptătoarea a fost remunerată cu câte 1.000 de euro penru fiecare stage, ceea ce înseamnă că s-a întors acasă cu 15.000 de euro.

De-a lungul celor 15 săptămâni, Iuliana a simțit din toate punctele de vedere cât de grea este lupta pentru marele premiu în valoare de 150.000 de euro. Ea a mărturisit că încă de când a pășit pe insula din Thailanda a avut parte de una dintre cele mai dure experiențe trăite până atunci.

Condițiile dificile, lipsa confortului și presiunea constantă a competiției au împins-o de multe ori la limită, atât fizic, cât și psihic. Cu toate acestea, a continuat să lupte și să își depășească propriile temeri.

Am dormit pe scândură, n-am mâncat o săptămână absolut nimic și am luat purici de la primii tailandezi. Și asta a fost doar începutul (…) A fost o experiență foarte grea din toate punctele de vedere. experiență în care am trăit ceva ce nu am crezut că voi putea trăi vreodată, cu toate că am avut foarte multe greutăți până la vârsta aceasta, dar nu credeam că o să am ocazia într-un timp atât de scurt să trăiesc atât de multe lucruri”, a povestit Iuliana Dup pe o rețea de socializare.

