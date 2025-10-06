Acasă » Știri » Câți bani câștigă Ioana Tamaș la o singură ședință de pilates. Soția lui Gabi Tamaș are sume mari la abonamente

06/10/2025
Ioana Tamaș s-a apucat să predea pilates! Soția fostului fotbalist câștigă bani frumoși dintr-o singură ședință. Iată cât trebuie să plătești pentru o sesiune!

Ioana Tamaș, soția fostului jucător de fotbal Gabi Tamaș, a transformat pasiunea ei pentru sport într-o afacere de mare succes, care a reușitobțină renume în Brașov. După mulți ani petrecuți în practicarea diferitelor sporturi, printre care și schiul alpin, Ioana a decis deschidă o sală de pilates

Spațiul este modern, prietenos și se potrivește atât pentru antrenamente individuale, cât și pentru cele de grup. Serviciile oferite sunt diverse și destul de accesibile pentru orice nivel de experiență, dar nu pentru orice buzunar.

„Sunt recunoscătoare pentru acest nou capitol, pentru oamenii care mă susțin, pentru șansa de a face ceea ce îmi place în fiecare zi”, a scris soția lui Gabi Tamaș pe social media.

Conform siteului oficial al studioului, antrenamentele individuale cu instructorul costă 180 de lei pentru o singură ședință. Acest tip de antrenament este potrivit pentru persoanele care doresc un program personalizat, adaptat nevoilor lor specifice.

Pentru cei care preferă o metodă mai independentă, poți opta pentru o ședință este de 150 de lei, o opțiune mai accesibilă, ideală pentru cei care deja au cunoștințe de bază. Pentru a stimula frecvența regulată a antrenamentelor, studioul oferă și mai multe tipuri de abonamente lunare.

Un abonament de patru ședințe costă 480 de lei, adică câte 120 de lei pentru fiecare ședință, ceea ce face această variantă mai economică pentru persoanele care doresc să introducă pilatesul în rutina lor săptămânală, fără a plăti separat pentru fiecare ședință. Abonamentele mai extinse, cum ar fi cel cu opt ședințe, costă 880 de lei. Acestea sunt recomandate pentru cei care doresc rezultate vizibile și un antrenament constant, garantând dezvoltarea echilibrată a corpului și menținerea motivației pe termen lung.

În plus, există și un abonament cu 12 ședințe valabil 45 de zile, destinat persoanelor care doresc o combinație între flexibilitate și regularitate. Prin aceste opțiuni, studioul Ioanei Tamaș atrage atât persoanele care practică sportul pentru relaxare, cât și pe cele care doresc performanță fizică. Conceptul se bazează pe antrenamente personalizate, dar și pe sesiuni de grup.

 

În Capitală o ședință de pilates, de grup, poate fi între 80-100 de lei. La un. calcul rapid cu 20-40 de lei mai puțin față de studioul Ioanei, asta dacă se optează pentru abonamentul de 4 ședințe lunar.

