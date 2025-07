Câți lei costă un sendviș cu pui la Beach, Please! Petrecăreții au crezut că nu văd bine

Distracția este în toi pe litoralul românesc, în special în stațiunea Costinești, acolo unde a început celebrul festival Beach, Please!. Este deja a treia zi de petrecere, însă cei mai mulți participanți vor ajunge abia în această seară la distracție. Ei bine, cei care vor ajunge flămânzi la Beach, Please! trebuie să știe că în cadrul festivalului se pot bucura de numeroase preparate delicioase, care au, spre surprinderea multora, prețuri acceptabile. Cât costă un sendviș cu pui la barul Nuba, din cadrul Beach, Please!?

Așa cum spuneam, distracția a început la Beach, Please!. Festivalul și-a deschis porțile în data de 9 iulie și se încheie pe 13 iulie. Petrecăreții deja s-au bucurat de două zile incendiare, iar atmosfera din weekend se anunță una explozivă. Nume mari vor urca pe scena festivalului, iar spectacolul se anunță unul de zile mari.

Cât costă un sendviș cu pui la Beach, Please!

Așa cum se întâmplă la orice festival, Beach, Please! este un eveniment cu acces limitat, iar participanții nu pot aduce mâncare sau băuturi. În cadrul festivalului există o zonă special amenajată, unde a fost creată o adevărată rețea de standuri și comercianți. În ceea ce privește mâncarea, aceasta este în special de tip fast-food și se vinde la prețuri surprinzătoare.

Participanții la festivalul de la Costinești au fost uimiți să vadă prețurile practicate. Acestea sunt unele accesibile. De exemplu, cei care își doresc să mănânce un sendviș cu pui de la Nuba trebuie să scoată din buzunar 32 de lei. Sendvișul conține: pui, ceapă crocantă, castraveți murați și roșii.

De asemenea, un sendviș cu mortadella, pesto și rucola costă tot 32 de lei. Iar pentru un sendviș cu șuncă și cașcaval participanții la festival plătesc 29 de lei. În timp ce un hotdog de la Nuba costă 17 lei.

Selly, anunț important pentru fanii Beach, Please!

Recent, Selly a venit cu un anunț important pentru fanii Beach, Please!. Se pare că acesta nu stă degeaba și deja a început pregătirile pentru ediția de anul viitor. Iar în acest context a anunțat că deja a contact trei artiști internaționali de top, iar acum așteaptă confirmarea din partea acestora.

Mai mult, a dezvăluit și bugetul, pentru ca fanii să înțeleagă că este vorba despre niște cântăreți de renume. Selly a pus pe masă 15 milioane de euro și anunță că line-upul de anul viitor o să fie unul exploziv.

„Am un info, nu că puternic, mega puternic de făcut pentru voi. Ne-am apucat deja de Beach, Please! 2026 și în acest moment tocmai am trimis trei oferte de 5 milioane de euro fiecare către trei artiști internaționali. Asta nu înseamnă că ei vor veni toți, nu înseamnă că aceste oferte se vor materializa. Eu vreau să vă spun că fac tot ce ține de mine ca ediția de la anul să aducem artiști bombă. Artiști pe care n-am reușit să-i aducem anul ăsta, că poate erau în turneu. Fac tot ce ține de mine. Deci eu în momentul ăsta sunt cu 15 milioane de euro pe masă, blocați. Sper să nu confirme toți trei, ar fi un dezastru financiar. Nu asta e ideea. Ideea ar fi să vedem ce pică din acești trei artiști, dar sunt top, sunt absolut top”, a anunțat Selly.

