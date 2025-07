Adi Istrate a încins atmosfera la Beach, Please, apoi întrebările CANCAN.RO l-au ”dărâmat”: Iubită, înșelat, încă o lună cu fosta și…cum o să mori?

„Beach, Please” a adunat, din nou, cei mai tari artişti care au făcut seara trecută un spectacol memorabil la Costineşti. Printre aceştia s-a numărat şi Adi Istrate. CANCAN.RO a stat de vorbă cu celebrul cântăreţ imediat după concert. Ce ne-a povestit despre viaţa amoroasă, dar şi despre următoarele sale proiecte aflaţi în rândurile de mai jos!

Adi Istrate a reuşit să încingă atmosfera la festival. Artistul mărturiseşte că a fost primit cu braţele deschise de public şi s-a simţit extraordinar pe scenă. Printre altele, cântăreţul a vorbit şi despre viaţa lui sentimentală. Deşi nu a dat prea mult din casă, acesta spune că în prezent este liniştit şi fericit.

Mai mult decât atât, CANCAN.RO i-a pregătit artistului o serie de întrebări interesante care au scos la iveală lucruri neştiute din viaţa sa. Spre exemplu, acesta spune că ar prefera să stea singur 10 ani decât să se întoarcă la fosta.

Adi Istrate: „Sunt în construcții”

CANCAN: Bună, Adi, ce faci, cum te simți?

Adi Istrate: Bine, foarte bine, abia am coborât de pe mainstage și sunt așa plin de adrenalină, mi-a plăcut foarte mult, m-am simțit bine.

CANCAN: Cum a fost publicul?

Adi Istrate: Tare, neașteptat de bine, mai ales că, cumva îmi făceam grijă că intru după Șatra B.E.N.Z și înainte de Swae Lee. Și am zis, intru înainte de Swae Lee, toată lumea așteaptă pe Swae Lee și eu îl aștept pe Swae Lee, cine știe cum o să fie lumea. Dar a fost super ok, publicul nostru chiar susține artiștii români și asta am observat la „Beach, Please” în ultima vreme. Și în anul trecut la fel, chiar primesc artiștii cu brațele deschise.

CANCAN: Ai emoții mai mari cu cât este și publicul mai mare?

Adi Istrate: Nu, să știi că e invers. Mai degrabă, cu cât e mai mic, simt mai bine privirile decât când e foarte multă lume, parcă e unul singur. Și cumva trebuie să știi să-i controlezi pe toți. Clar e misiunea mai grea la publicul mare, dar la publicul mic am mai multe emoții.

CANCAN: Ce ai mai făcut în ultima perioadă?

Adi Istrate: Foarte bine, am lansat cu Alexandra Stan o piesă care se numește „Aer”, merge foarte bine. Pregătim album pentru toamnă, pregătesc și un super concept în care o să fac o punte între generația veche și generația nouă de artiști. Și o să fie și un fel de reality show, o să vă zic mai multe pe parcurs, dar o să fie o chestie super tare.

CANCAN: Și pe plan personal?

Adi Istrate: Foarte bine, sunt foarte bine, lucrez la mine, sunt în construcții.

CANCAN: Spune-mi cum stai cu dragostea?

Adi Istrate: Cu dragostea? Stau bine.

CANCAN: Adică ce înseamnă?

Adi Istrate: Atât până să vă zic, stau foarte bine, e bine, sunt bine.

CANCAN: Să înțeleg că ești într-o relație.

Adi Istrate: Nu, n-am spus asta, nu spun nici că nu sunt, nici că sunt, sunt bine și atât.

CANCAN: Am înțeles, ești foarte secretos.

Adi Istrate: Nu sunt secretos, dar nu cred că e atât de concret cât să vă zic ceva.

Adi Istrate ar prefera să stea singur 10 ani decât să se întoarcă la fosta

CANCAN: Ok, am înțeles, bun. Acum am o serie de întrebări pentru tine, îți dau două variante și tu trebuie să alegi una. Ce alegi? Să vorbești toate limbile de pe pământ sau să înțelegi limbajul animalelor?

Adi Istrate: Limbajul animalelor, vreau să-l știu.

CANCAN: De ce? Și ce ai vorbi cu ele?

Adi Istrate: Nu știu cum se simt ei, ce păreau despre oameni. Sunt foarte curios cum vede un animal un om.

CANCAN: Să uiți toate informațiile pe care le-ai acumulat sau toți oamenii pe care i-ai cunoscut?

Adi Istrate: Toate informații? Mamă, stai un pic. Ori informațiile, ori oamenii?

CANCAN: Da.

Adi Istrate: Nu vreau să uit oamenii în viața mea. Dar dacă aș uita informații, aș uita tot ce fac acum, nu?

CANCAN: Da. Bine, nu neapărat lucrurile elementare, a merge, a mânca și așa mai departe.

Adi Istrate: E întrebare din aia de-ţi vinzi sufletul. Nu, să uit toate informațiile și să rămân cu oamenii dragi în suflet. E camera aprinsă.

CANCAN: Să mai stai o lună cu fosta sau să mai dureze încă 10 ani până să-ți găsești sufletul pereche?

Adi Istrate: Cred că decât să stai cu fostul, fosta ta iubită, mai degrabă mai stai 10 ani și vine sufletul pereche, probabil, nu? Adică așa mă gândesc.

CANCAN: Dar trebuie să ai o mare răbdare.

Adi Istrate: Păi poate până atunci mai lucrezi și la tine și devii mai bun. Deci cred că aș alege varianta asta cu 10 ani.

CANCAN: Să fii cunoscut pentru bunătatea sau pentru inteligența ta?

Adi Istrate: Cred că pentru bunătate. Inteligența, de multe ori, nu poți să o măsori în ceva anume. Adică există inteligență emoțională, poți să fii cel mai bun la matematică, dar cel mai prost la română. Adică, cumva toți compensăm undeva. Cred că bunătatea mi-ar plăcea, să fiu bun. Nu trebuie să fiu cel mai inteligent, nu vreau să am dreptate în viața asta, vreau să fiu fericit.

CANCAN: Să știi când sau cum o să mori?

Adi Istrate: Când.

CANCAN: De ce?

Adi Istrate: Păi să știu, să trăiesc viața bine până atunci. Că dacă știu cum, ce aș face, nu știu, aș călători. Mai degrabă știu când și mă ocup să-mi trăiesc viața, să călătoresc mai mult, să stau mai mult cu oamenii dragi, lucruri de genul ăsta.

CANCAN: Să ai un partener care să semene leit cu fosta sau un partener care să te înșele?

Adi Istrate: Nu, degrabă să semene leit decât să înșele. Cum adică?

CANCAN: Depinde cât de rea era fosta sau fostul.

Adi Istrate: Dar nu, nici măcar nu-i de răutate. E super simplu. Nu vrei să te înșele cineva în niciun caz. Nu-ți dorește asta. Nici ele nu și-ar dori asta de la noi. Și tot așa. Dar prefer să semene leit.

CANCAN: Ce zi ai vrea să trăiești la nesfârșit și de ce?

Adi Istrate: Mamă, ce întrebare. Nu știu exact. Nu m-am gândit niciodată. Nu știu dacă am avut o zi aia atât de memorabilă și cu de toate bune să meargă extraordinar. Cred că ziua în care am fost cu toată familia la masă. Cred că astea sunt cele mai frumoase momente pe care aș vrea să le trăiesc la nesfârșit. Toată lumea să râdă, toată lumea să fie fericită.

CANCAN: Avem acum un mic joculeţ, trebuie să-ți pui răspunsul la întrebarea pe care a pus-o ultimul artist și să dai tu o întrebare pentru următorul care vine. Ultima întrebare a fost pusă de către Bad G, sora lui Albert și te întreabă: Care este artistul român pe care nu-l suporți deloc și de ce?

Adi Istrate: Nici nu m-am gândit vreodată la asta, sincer. Eu cumva înțeleg fiecare stil, ar fie căruia. Am învățat în timp să înțeleg genul cuiva, nu să-l judec. Înțeleg hazul lui Florin Mitroi și am râs și eu la două, trei TikTok-uri pe care le-am văzut. Chiar am râs. Dar nu știu dacă-mi place neapărat. Nu cred că m-aș duce la un concert Florin Mitroi. Adică mi se pare super mim de internet și super tare pe zona asta, dar nu cred că aș plăti bile să mă duc să văd asta, știi? M-aș simți la un moment dat inconfortabil, cred.

