Caz incredibil în Timișoara. Un șofer a uitat geamul mașinii deschis, iar o fată de 15 ani a… Reacția proprietarului: “Rămân înmărmurit!”

O adolescentă din Timișoara a făcut un gest fabulos! După ce a sesizat că un șofer a uitat geamul de la mașină deschis, eleva, fără să fie îndrumată de cineva, s-a așezat lângă autoturism și l-a păzit până când proprietarul s-a întors.

Întâmplarea a fost relatată chiar de proprietar, care, impresionat de gestul adolescentei de 15 ani, a postat un mesaj pe contul personal de socializare.

„Ieri am trăit ceva frumos. Permiteți-mi, vă rog, să împărtășesc cu voi!

Întorcându-mă spre casă, am oprit mașina să cumpăr ceva de la o farmacie și, fiind cu gândul cine știe pe unde, am coborât în grabă, uitând să închid geamul și să blochez ușile! Ieșind apoi peste mai puțin de 5 minute văd o fetiță frumos îmbrăcată, avea în jur de 15 ani, care stătea lângă mașină! O întreb nedumerit dacă s-a întâmplat ceva, iar fetița mi-a răspuns și m-a lăsat fără prea multe cuvinte: am văzut ca ați plecat fără să închideți geamul și am rămas să am grijă până vă întoarceți, știam ca nu veți sta mult! Rămân înmărmurit și îi mulțumesc! Am vrut să fac un bine unui necunoscut! Mă impresionați – i-am spus! Săptămâna trecută mama mea s-a externat – îmi povestește fetița – și l-am întrebat pe doctorul care a operat-o cât îi datorăm, iar el mi-a răspuns: să fac un bine unui străin! Acum am avut ocazia să-l fac!

Medicul chirurg și fetița aceasta cuminte și plăpândă mi-au oferit o lecție nobilă despre îndatorirea de a multiplica binele si gesturile frumoase fără a aștepta nimic în schimb!

Am vrut să dau glas unei întâmplări frumoase de omenie! Nu am s-o uit. E de ținut minte!

Încă nu e totul pierdut!”, a povestit timișoreanul Cosmin Neidoni, pe pagina sa de Facebook.