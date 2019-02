Caz înfiorător în comuna Vernești, județul Buzău. Un cățel a fost ciuruit de gloanțe | FOTO

Caz înfiorător în comuna Vernești, județul Buzău. Conform unei postări apărute în mediul online, un cățel a fost descoperit mort, ciuruit de gloanțe. Daniela S., cea care a postat mesajul respectiv, face un apel disperat pentru ca autorul sau autorii unei astfel de atrocități să fie descoperiți.

Povestea este cutremurătoare. O fetiță a descoperit câțiva căței aruncați printre gunoaie și s-a hotărât să aibă grijă de ei. Numai că s-au îmbolnăvit de parvoviroză și doar doi dintre ei au putut fi salvați. Ceea ce urmează este de-a dreptul revoltător. Un individ lipsit de suflet s-a hotărât să omoare cățeii. Încă nu se știe ce s-a întâmplat cu al doilea animal, dar primul a fost descoperit… ciuruit de gloanțe.

”Va rog din suflet,priviți cu atenție aceste imagini și ajutați-mă să fac dreptate! Măcar în acest caz, buzoieni,vă rog să îmi fiți alături! Această puiuță, împreună cu alți puiuți au fost aruncați pe un prund din comuna Vernești, județul Buzău! Această copilă i-a văzut întâmplător printre gunoaie și a hotărât împreună cu soțul ei să aibă grijă de ei! S-au îmbolnăvit de parvoviroză și au reușit să salveze 2 ! Au mers zilnic la ei, le-au făcut căsuțe care bineînțeles au fost furate dar ei nu s-au lăsat! Vroiau să le ia acasă, doar că momentul trebuia amânat deoarece ei nu stau singuri și nu toată lumea acceptă multe animăluțe în curte! De 2 zile, cățelușele au dispărut! Astăzi, pe una au găsit-o ciuruită de gloanțe! Acești doi copii m-au sunat plângând! Acești doi copii sunt singurii din Buzău care au venit să mă ajute! Vă implor, ajutați-ne să facem să plătească criminalul care a putut pune capăt vieții acestui suflet nevinovat și care a frânt inima celor doi copii! Ce trebuie făcut în astfel de cazuri, vă rog spuneți-mi că nu știu! Nu voi avea liniște până nu se va face dreptate!”– a scris Daniela S, informează buzauplay.ro.

”Idiotul cu arma putea omorî oameni!”

Reacțiile nu au întârziat să apară.

,,Totuși poliția ar trebui să se autosesizeze, pentru nerespectarea regimului armelor și munitiei.Trebuiesc întrebați ce de la AJVPS dacă au avut vreo vânătoare organizată, dacă nu înseamnă că un debil și-a făcut de cap cu arma , iar poliția trebuie să se autosesizeze, pentru nerespectarea regimului armelor și muniției. Idiotul cu arma putea omorî oameni”- a scris Romulus.

Legea 205/2004 modificată prevede că omorârea unui animal constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Pentru aceste infracțiuni, instanţa poate dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5 an.