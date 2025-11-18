Acasă » Exclusiv » Caz rar în showbiz! Decizia surprinzătoare luată de o cunoscută știristă, după ce s-a îngrășat: “Mi-e rușine” | EXCLUSIV

În timp ce majoritatea vedetelor tânjesc după o siluetă trasă prin inel și fac eforturi pentru a se menține, o cunoscută știristă se bucură de faptul că, în sfârșit, acul cântarului i-a indicat o greutate mai mare. Prezentatoarea jurnalului de la Prima TV este fericită că, în ultimul an, a luat 7 kilograme. Livia Graur are probleme cu tiroida și din această cauză mereu a dus o luptă cu kilogramele, dar inversă: să se îngrașe! Vedeta a mărturisit, pentru CANCAN.RO, că după această victorie se apucă serios de sport.

Livia Graur a scăpat de măsura XS la haine, reușind ca, în decurs de un an, să dobândească 7 kilograme în plus. Practic, a ajuns la greutatea pe care a mai avut-o doar în perioada în care a fost însărcinată. Și de atunci au trecut destui ani, având în vedere că fiica ei, Renata, este în clasa a șasea.

Livia Graur: “Acum am ajuns la 54 kg pe care nu le-am avut cred că niciodată în viața mea decât când eram însărcinată”

CANCAN.RO:  În toamna asta ai luat o decizie importantă pe care vrei să o pui în practică.

Livia Graur: Vreau să o pun în practică. Vara e cald, eu sufăr de căldură și nu prea mă mișc, nu fac nimic, dar uite: s-a răcorit afară și, în sfârșit, vreau să pun în practică ce voiam de câteva luni. Pentru că am fost foarte slabă, mi-am dorit să mă îngraș, m-am îngrășat. Acum am ajuns la 54 kg pe care nu le-am avut cred că niciodată în viața mea decât când eram însărcinată.

După ce a luat 7 kilograme, Livia Graur se apucă de sport. Foto: Instagram

CANCAN.RO: Câte kilograme te-ai îngrășat?

Livia Graur: 7 kilograme. Anul trecut în august aveam 47 kg, anul ăsta am 54, deci am luat 7 kg în aproape un an de zile. Sunt foarte mulțumită, dar aceste kilograme care s-au depus așa cum doresc ele trebuie lucrate, direcționate, astfel încât să fie pielea mai tare, mai zdravănă. Și atunci urmează să încep un program intens de activitate sportivă, că nu vreau să spun nici că fac sală, fitness, yoga, pilates, că încă nu știu ce vreau să fac. Dar vreau să fac mișcare, asta este important.

Livia Graur: “Nu am mai făcut sport cred că din liceu”

CANCAN.RO: După cât timp te apuci de sport?

Livia Graur: Nu am mai făcut sport cred că din liceu. Am făcut atletism când eram mică, mai făceam sport pe la școală. Sunt puturoasă, recunosc, n-am fost niciodată la sală, maxim m-am dus la înot, dar trebuie.

CANCAN.RO: Îți iei și antrenor personal ca să fii sigură că urmezi totuși un program?

Livia Graur: Mi-e rușine să-mi iau antrenor personal, că odată mă trezesc dimineața și spun: n-am chef și atunci o să fie urât din partea mea. Deci nu, fără antrenor personal, dar cu multă voință.

Livia Graur: “Cred că 3 centimetri sunt diferență între noi”

CANCAN.RO: Renata ce face? A început clasa a șaptea?

Livia Graur: A șasea, dar n-ai zice că e clasa șasea, are 12 ani. Dimineață ne-am uitat ochi în ochi, așa, de la același nivel. S-a înălțat extraordinar de tare. Inclusiv oameni care au văzut-o acum o lună, două, îmi spun: Doamne, dar ce-a crescut! Nu știu ce-a mâncat, ce-a băut, ce-a făcut, cert este că e la nivelul meu. Cred că 3 centimetri sunt diferență între noi. Deci eu am 1,68, ea are 1,65. Dacă la 12 ani are 1,65, estimez că o să aibă spre 1,70, ceea ce mă bucură, pentru că nu-i așa, e bine să fii înalt!

CANCAN.RO: Are cu cine să semene!

Livia Graur: Da, probabil cu bunicii. Tata are 1,85, poate de acolo.

