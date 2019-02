Caz revoltător în Târgoviște. O fetiță de 13 ani, imobilizată în scaun cu rotile, a devenit mamă la 13 ani. Cine ar fi tatăl

O fetiță de 13 ani din Târgoviște, imobilizată în scaun cu rotile, a născut la începutul lunii februarie, la maternitatea din oraș. Fata ar fi fost abuzată sexual de concubinul mamei, de un an de zile, însă de frică nu a spus nimic, sarcina fiind descoperită abia după 6 luni, a declarat mama acesteia pentru HotNews.ro.

Copila, împreună cu mama, concubinul acesteia și cei 5 frați erau cazați într-un centru de îngrijire al Primăriei Târgoviște, iar cazul este cu atât mai grav, cu cât nimeni nu a sesizat drama trăită de aceasta, deși era înconjurată cel puțin teoretic de personal de specialitate. Procurorii cercetează cazul și urmează să stabilească filmul evenimentelor.

Fetița de 13 ani care a devenit recent mamă are parapareză, iar pe 2 august a fost operată la un picior pentru a se putea deplasa cu ajutorul cârjelor. În perioada de recuperare a stat în căruciorul cu rotile.

„Eu am aflat că este însărcinată în 6 luni, când am dus-o la doctor că am spus că e prea grasă. Poliția a întrebat cine este tatăl și fata nu a recunoscut, a dat vina pe un nepot de-al concubinului meu de la țară. Am fost anchetate de Poliția din Târgoviște, ne-au dus la sediu, ne-au luat declarație. Pe mine m-au ținut pe hol, i-au luat declarație fetei, apoi a venit o avocată, o psiholoagă de au întrebat-o. Fata a dat declarații mincinoase că i-a fost frică. A zis că e nepotul soțului. I-a fost frică să zică că a fost concubinul meu. Concubinul meu este principalul suspect”, își amintește Gabriela B., mama fetiței.