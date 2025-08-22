Caz șocant în Bistrița-Năsăud! Bărbat evadat din psihiatrie, prins înainte să atace o tânără. Ce plan avea

Fugă șocantă din psihiatrie în Bistrița-Năsăud! Un individ cunoscut cu probleme psihice a evadat pentru a comite un atac.

Într-un caz care a zguduit comunitatea locală, un bărbat de 33 de ani, internat împotriva voinței sale pe secția de psihiatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Bistrița, a reușit să dispară în zorii zilei după ce profitase de neatenția personalului medical. Potrivit declarațiilor oficiale, pacientul a părăsit salonul în jurul orei 7:40, imediat după ce doi infirmieri au intrat să efectueze curățenie.

Tânăra vizată fusese anterior hărțuită în mod repetat de către individ, pe care aceasta îl percepea ca fiind obsedat de ea încă din perioada minoratului, situație pentru care a obținut un ordin de protecție emis de instanță. Îngrijorarea a escaladat, căci anchetatorii au reținut că intenția agresorului era de a o omorî.

Măsura internării nu a fost însă suficientă. Profitând de un moment de neatenție, individul a părăsit secția de psihiatrie și a dispărut. Absența lui a fost observată rapid, iar dispariția a declanșat o stare de alertă generală. Autoritățile știau deja că tânăra se afla în pericol real, întrucât bărbatul o amenințase de mai multe ori că o va ucide. Faptul că se afla liber a crescut semnificativ riscul unei tragedii.

Imediat după constatarea dispariției, polițiștii din Bistrița au declanșat o acțiune amplă de căutare. Mobilizarea a fost una de urgență, pentru a preveni un posibil atac asupra tinerei vizate. În paralel, tânăra a fost protejată, întrucât existau informații clare că era ținta agresorului. Echipele operative au acționat rapid și eficient, reușind să îl localizeze și să îl prindă pe individ înainte de a produce o nenorocire.

Finalul operațiunii a fost unul favorabil, autoritățile reușind să înlăture pericolul. Totuși, incidentul a lăsat în urmă o serie de întrebări legate de modul în care a fost posibilă evadarea dintr-o unitate medicală unde pacienții internați ar trebui să se afle sub supraveghere permanentă. Scăparea unui bolnav psihic violent a demonstrat existența unor vulnerabilități în sistemul de siguranță al spitalelor de psihiatrie.