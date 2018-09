O femeie de 49 de ani a fost încătușată de polițiștii din Tokyo, după ce și-a lăsat bebelușul mort într-un dulap cu fise timp de cinci ani. Ea s-a predat singură autorităților, spunând că nu a putut să se despartă de copilul ei care a decedat la naștere, relatează jurnaliștii de la New York Post.

Caz șocant în Japonia! O femeie şi-a ţinut bebeluşul mort timp de 5 ani într-un dulap cu fise dintr-o gară

Emiri Suzaki a declarat în fața presei că a păstrat trupul micuțului, pentru că nu a avut puterea să-l îngroape. Astfel, ea “l-a înhumat” într-un vestiar metalic cu monede, situat lângă stația Uguisudani, o stație de cale ferată din Tokyo, unde mergea des ca să-l viziteze. Mai mult, mama de 49 de ani a continuat să plătească taxele de depozitare în vestiar timp de 5 ani – vreme în care doar ea știa secretul dureros. Pentru fiecare 24 de ore ea a plătit 1,80 de dolari. În cazul în care suma neplătită depășește 8,86 de dolari, operatorul are dreptul să descarce dulapul și să verifice conținutul său.

“M-am panicat după ce am dat naștere unui copil mort și am păstrat corpul pentru că nu am putut să mă despart de el, era copilul meu”, a spus Emiri Suzaki ofițerilor de poliție, potrivit lui Kyodo News.

Cazul șocant a ieșit la iveală după o ceartă puternică pe care a avut-o cu iubitul ei. Emiri Suzaki a plecat furioasă după discuțiile purtate și a uitat cheia de la dulap la acesta în casă. Speriată că bărbatul ar fi putut găsi corpul copilului, ea s-a dus şi s-a predat la poliţie. Femeia de 49 de ani a fost arestată, iar anchetatorii cred că trupul bebeluşului a fost abandonat la scurt timp după naștere.

În prezent se investighează cauza morții, pentru că circumstanțele nașterii sunt neclare. Aceasta nu este prima dată când un corp neînsufleţit a fost găsit în vestiarul unei stații din Japonia.