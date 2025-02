Caz tulburător într-un spital din România! Un tânăr a decedat după ce a fost trimis acasă de medici, deși suferise un preinfarct: „Ce te vaiți așa că nu mori?”

Caz tulburător într-un spital din România! Un tânăr care acuza simptome de răceală și dureri puternice de spate a fost trimis acasă după mai multe investigații. Câteva ore mai târziu, starea lui s-a înrăutățit, iar acesta s-a întors la unitatea medicală. Nici de această dată medicii nu constat că suferise un preinfarct. În cele din urmă, bărbatul s-a stins din viață. Acum, familia face acuzații tranșante la adresa personalului medical.

Un tânăr a ajuns la spital cu dureri groaznice de spate și o stare de rău neexplicabilă. Familia a mărturisit că medicii nu și-au dat seama că bărbatul suferise un preinfarct. Atunci când au constata gravitatea situației a fost mult prea târziu.

Calvarul familiei victimei a început în data de 3 februarie. Sora tânărului a povestit că acesta s-a trezit cu ochii umflați, acuzând stare de rău și dureri insuportabile de spate. Au mers de urgență la spitală, însă a fost trimis acasă după câteva investigații.

La câteva ore distanță, starea tânărului s-a agravat, motiv pentru care familia a decis să meargă din noi la spital. Profund îndurerată, sora acestuia a dezvăluit că fratele ei nu se mai putea nici ține pe picioare.

„Fratele meu în dimineața aceea de 3 februarie s-a trezit cu ochii foarte umflați. El nu a dormit toată noaptea. Noi am crezut că s-a trezit așa din cauza faptului că nu a dormit. Avea ochii foarte umflați, nu i se mai vedeau efectiv pupilele. Vărsa, avea dureri de spate și se simțea foarte, foarte rău. A primit antibiotic și alte medicamente pentru răceală. Domnul doctor a spus că este o răceală mai puternică și l-a trimis acasă, spunându-i să revină la el în 2-3 zile în cazul în care nu se vindecă.

Am ajuns cu el acasă și ne-am întors în acea zi, la câteva ore, cu el simțindu-se din ce în ce mai rău. Nu mai avea echilibru. Fratele meu mai mic, pur și simplu îl ținea pe brațe, pentru că nu mai putea să stea pe picioare. Și acolo era de gardă un medic ce a constatat că are pietre la rinichi, i-a găsit o glicemie mai mare și a spus că are diabet. I-a pus aparatele alea pe el, dar nu ne-a dat niciun rezultat și niciun medicament. Tatăl meu a cerut un bilet de trimitere sau o ambulanță, o salvare către un medic de specialitate.”, a mărturisit sora tânărului pentru România TV.