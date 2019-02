Caz uluitor într-o grădiniță din București. Tamara, o fetiță cu autism, a fost ascunsă într-o clasă goală în timpul inspecţiei

O grădiniță din Capitală a fost scena unei întâmplări revoltătoare. Pe data de 13 februarie, în timpul unei inspecții, o fetiță care suferă de autism a fost ascunsă de educatoare într-o clasă goală. Educatoarea a luat această decizie pentru că… dorea ca inspecția să iasă perfect.

Tamara are doar 5 ani și, din nefericire, suferă de autism. Dar asta nu ar trebui să o transforme într-un copil-problemă sau în unul care trebuie ascuns ”de ochii lumii” sau de ochii inspectorilor. Totuși, chiar dacă pare incredibil, așa s-a întâmplat la o grădiniță din București.

Pentru că totul să iasă conform planului, directoarea grădiniței și o educatoare au luat hotărârea ca… trei copii din grupă să fie scoşi din clasă. Printre cei trei copii ascunşi într-o sală goală a grădiniţei se afla şi Tamara, o fetiţă de cinci ani care suferă de tulburare de spectru autist.

”Tamara are 5 ani, este inteligentă, ştie alfabetul, spune poezii, pictează, vorbeşte engleză, are fantezie. Nu este un copil problemă, nu este agresivă. Tamara merge la terapie, face progrese şi are însoţitor. Deci educatoarea nu trebuie să depună vreun efort în plus. Ca şi alţi copii diagnosticaţi cu TSA, are sindrom hiperkinetic şi probleme de PR, ca să spun aşa”, a scris mătuşa copilei, într-o postare pe Facebook.

”Ei sunt uscături?”

Într-o discuţie purtată pe internet, educatoarea i-a scris mamei Tamarei că fetiţa va fi mutată într-o altă clasă pe parcursul inspecţiei.

Mama fetiței a reacţionat imediat. Și pe bună dreptate.

„Şi ei sunt uscăturile şi trebuie ascunşi? Am înţeles. Nicio etică. Dacă adulţii discriminează copiii, colegii lor au exemplu de urmat. Trist!”, i-a răspuns femeia educatoarei.

