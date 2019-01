Cazul fetei din Sinaia cu tifonul uitat în corp, după operație! Ce fac acum medicii

Medicii din Brașov i-au făcut mai multe analize sub anestezie fetei de 11 ani care a eliminat tifonul ce i-a fost uitat în corp, cel mai probabil, în urma unei intervenții chirurgicale. Urmează să afle ce s-a întâmplat, în acest caz fiind luate în calcul mai multe variante.

Medicii brașoveni așteaptă rezultatele investigațiilor pentru a înțelege cum a ajuns fetița de 11 ani, din Sinaia, să elimine tifonul prin urină, o variant fiind aceea că i-a fost uitat în corp în urma unei operații de apendicită.

„Se presupune, nu știm exact, că s-ar putea să fie un textilom, care a rămas probabil de la vreo intervenție chirurgicală”, a spus dr. Marcel Albean, purtător de cuvânt la Spitalul Clinic de Copii Brașov, potrivit Mediafax.

Potrivit dr. Marcel Albean, copila a suferit, luni, o investigație sub anestezie generală.

„Mai întâi să terminăm cu toate explorările. (…) Am început în weekend, s-a făcut ecografie, iar azi s-a început cistoscopia (…). În funcție de ce se găsește se va intra și laparoscopic, cu camera în abdomen, și se verifică absolut tot. (…) Investigațiile, oricât de bine le-ai efectua, nu poți să vezi tridimensional totul și atunci se completează. (…) Se fac investigații exploratorii, sub anestezie, pentru stabilirea diagnosticului. Dacă găsim acolo ceva, îl și scoatem”, a explicat dr. Marcel Albean.

În urma investigațiilor se va stabili dacă fetița are nevoie de o nouă intervenție chirurgicală.

În prezent, însă, medicii spun că nu este exclusă nici varianta în care copilul și-ar fi introdus acele firele de tifon singură, acest lucru urmând să fie stabilite după investigații.

„Nu putem exclude să-și fi introdus acele bucăți. Încă nu am terminat investigațiile, explorările”, a mai spus Marcel Albean.

Medicul brașovean susține că deși „nu e normal” ce s-a întâmplat, „sunt și accidente opratorii, se întâmplă”.

„S-au mai întâlnit asemenea situații, pe înțelesul oamenilor, când se lucrează, pot să rămână resturi și nu e primul caz când au rămas comprese, au rămas și instrumente uneori, depinde ce urgență este, cât de repede trebuie să se miște echipa, ce echipă este. Probabil a rămas o compresă sau un tampon acolo și organismul încearcă să o dea afară și dacă s-a lucrat și pe vezică, se încearcă să o dea afară prin urină”, a mai explicat medicul.

Pe de altă parte, medicul a precizat că firele respective „nu i-ar fi pus viața în pericol”, dar copilul ar fi făcut infecții în mod repetat și ar fi avut în continuare dureri la urinare.

Până la ora transmiterii acestei știri, medicii brașoveni spun că nu au contactat medicii din Sinaia pentru a cere detalii despre operația în care este posibil să-i fi rămas compresa.

Conform sursei citate, un caz asemănător a mai fost în urmă cu 30 de ani, în spitalul brașovean.

O fetiță de 11 ani din Sinaia a ajuns în stare gravă la spitalul din Brașov, după ce a fost tratată câteva zile la Sinaia pentru o infecție puternică. Aici, fetița a eliminat un tifon, cel mai probabil uitat în corpul ei în urmă cu un an, când a fost operată de apendicită.

Mama fetiței a declarat că fetița a început să aibă dureri foarte puternice pe 19 ianuarie. A doua zi, fetița a ajuns la urgențe, la Sinaia, unde medicii i-au pus o perfuzie, i-au făcut analize și a rezultat că are o infecție.

Fetița a primit antibiotic, însă se simțea din ce în ce mai rău, iar medicul a informat părinții că trebuie să dea copilei antibiotic intravenos.

”Am fost la urgențe din nou pentru că fetița era rău. Am fost la spital, i s-a pus perfuzie, nu și-a mai făcut efectul. Mi s-a spus că are infecție foarte puternică. Am plecat la Pediatrie Sinaia. Aici, medicul de gardă a confruntat analizele și mi-a zis că are o infecție foarte mare și părerea lui este să plecăm mai departe. Am plecat la Brașov. Am ajuns la Brașov la primire urgențe. Avea senzații dese să urineze. Era albă ca varul, tremura, transpira și nu mai putea de durere”, a declarat mama fetiței, Maria Marcu.

Aici, fetița a eliminat un tifon, iar medicii au găsit și extras un al doilea tifon.