Cazul revoltător prin care a trecut un turist român în Olanda. Tristul eveniment dă naștere unui conflict uriaș, cu iz diplomatic

Un bărbat din România s-a trezit peste noapte cu rezervarea anulată la un hotel din Olanda! Românul a povestit, pe rețelele de socializare, situația revoltătoare prin care a trecut dintr-un motiv neașteptat.

Un român s-a trezit cu rezervarea anulată la un hotel din Tilburg, Olanda. Bărbatul a trecut printr-o situație cu adevărat revoltătoare, după ce reprezentanții hotelului respectiv l-au anunțat, printr-un mesaj, motivul surprinzător, pentru care i-au anulat cazarea. Nici prin cap nu i-ar fi trecut turistului faptul că naționalitatea lui i-ar putea pune piedici în vacanță. Bărbatul a primit un mesaj prin care a fost anunțat că hotelul ar avea „o înțelegere” cu municipalitatea, pentru a nu mai primi cetățeni români.

Mesajul postat de român pe internet a devenit viral

Foarte supărat pe întreaga situație, românul a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a povestit, pas cu pas, cum s-a întâmplat totul. Bărbatul este foc și pară pe atitudinea reprezentanților hotelului respectiv și dă de înțeles că niciodată nu a mai trecut printr-o astfel de experiență.

„Discriminare în inima UE. Astăzi călătoream spre Tilburg, Olanda, și am rezervat o cameră de hotel prin Booking. Hotelul mi-a confirmat rezervarea și apoi mi-a trimis mesajul de mai jos. Este revoltător! Am călătorit prin lume de la est la vest și de la nord la sud și nu am întâlnit niciodată o astfel de atitudine nerușinată. Aceste persoane nu ar trebui să fie implicate în activități din domeniul ospitalității”, scrie turistul.

În mesajul cu pricina, proprietarii cazării respective îi transmit românului faptul că îi mulțumesc pentru alegerea făcută, însă pentru că au un acord cu municipalitatea, nu pot să primească cetățeni români. Ei bine, turistul nu a lăsat lucrurile așa și a ținut să întrebe adevăratul motiv. „Mi-au spus că românii sunt implicați în activități ilegale, așa că m-au etichetat ca fiind un infractor, doar pentru că am vrut să stau o noapte acolo, în timp ce îmi vizitam niște prieteni din oraș. Ce va urma? Știți dacă pot intra în restaurante sau mă pot plimba pe străzi?” .

Românul, sfătuit să depună plângere la Poliția din Tilburg

Bărbatul și-a povestit experiența și pe Instagram, unde mesajul lui a devenit viral și a fost văzut de către un consilier local din Tilburg. Acesta i-a răspuns și l-a îndrumat ce să facă mai departe, pentru ca lucrurile să nu rămână așa. Consilierul din Tilburg consideră că românul trebuie să depună plângere la Poliție, pentru că întâmplarea prin care a trecut este un exemplu evident de rasism. „În primul rând ar trebui să depui o plângere la poliția din Tilburg, deoarece acesta este un exemplu evident de rasism și este interzis de legea olandeză. Pot să te asigur că nu există niciun fel de înțelegere de acest gen cu municipalitatea”, este mesajul transmis de consilierul olandez.