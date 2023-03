Povestea Elizei, femeia care s-a întors din Italia după 20 de ani pentru a-și face casă în România. Cu ce probleme s-a confruntat

După mai bine de 20 de ani petrecuți în Italia, Eliza a luat decizia de a se muta și de a-și întemeia o familie în țara sa natală, România. Femeia a povestit internauților despre încercările prin care a fost nevoită să treacă pentru a obține ceea ce și-a dorit.

Chiar dacă ducea o viață bună în Italia, Eliza a simțit nevoia să se reîntoarcă în locul în care s-a născut și a copilărit, motiv pentru care și-a făcut un plan, pe care l-a urmat până în cele mai mici detalii. Astfel, a ajuns să își construiască propria casă de care este foarte mândră.

Cum a ajuns Eliza să își pună bazele unei case în România

Străinătatea poate fi destul de grea și apăsătoare pentru mulți, tocmai de aceea românii au tendința de a se reîntoarce la origini, chiar și după zeci de ani. Acesta este și cazul Elizei care nu a mai suportat dorul de țară și a revenit în România.

Cu banii pe care i-a strâns în Italia a achiziționat o casă bătrânească pe care a început să o recondiționeze după bunul plac. Pe un grup de Facebook, femeia a mărturisit că i-a luat doi ani să poată să rezolve fiecare problemă pe care a descoperit-o în locuința respectivă.

Așa cum era de așteptat, un astfel de proces a consumat-o pe Eliza, dar în cele din urmă a reușit să răsufle ușurată. Problemele pe care le-a întâmpinat cu meșterii, condițiile grele și greșelile făcute nu au descurajat-o, dimpotrivă.

„În doi ani, în satul Filioara, am renovat cât de cât căsuța cumpărată, am muncit cât n-am făcut-o în 20 de ani în Italia, m-am spălat la lighean, am ascultat lemnul trosnind în sobă, am tremurat la wc-ul din curte, m-am bucurat, am oftat, m-am enervat, am simțit că plutesc de fericire, m-am prăbușit uneori, dar m-am ridicat, am făcut multe greșeli, am învățat din ele sau poate nu.

Mi-au apărut multe riduri și fire albe, m-am certat cu meseriașii, am început o căsuță nouă, am devenit mamă”, a scris Eliza pe un grup de Facebook.

