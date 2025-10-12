Acasă » Știri » Cazul straniu al Anei și al lui Daniel. Sunt frați de sânge, dar au depus deja o cerere pentru a fi lăsați să se căsătorească

12/10/2025 | 12:36
Poveste controversată în Spania! Doi frați de sânge cer recunoașterea căsătoriei și provoacă o dezbatere socială intensă. Iată ce au transmis cei doi!

Într-un mic oraș din Andaluzia, o poveste care a captat atenția publicului spaniol provoacă discuții aprinse despre limitele iubirii, moralitate și lege. Ana și Daniel trăiesc împreună de mai mulți ani, au doi copii și recent au cerut autorităților să li se recunoască legal dreptul de a se căsători, deși sunt frați de sânge.

Cei doi s-au reîntâlnit la vârste fragede, după ce copilăria lor fusese marcată de separarea impusă de sistemul de protecție socială. Apropierea inițială, de natură fraternă, s-a transformat treptat într-o relație romantică. În ciuda interdicțiilor legale și a stigmatului social, legătura lor a continuat și a condus la venirea pe lume a primului copil, iar mai târziu a celui de-al doilea.

Autoritățile au fost imediat alertate, având în vedere că legea spaniolă interzice căsătoriile între frați și prevede sancțiuni severe pentru relațiile incestuoase. Totuși, Ana și Daniel au continuat să trăiască împreună, refuzând să se despartă. Pentru ei, relația nu este despre încălcarea regulilor, ci despre construirea unei familii și creșterea copiilor în siguranță și cu afecțiune.

„Ne iubim și vrem să fim recunoscuți ca un cuplu, nu ca un scandal”, au transmis cei doi într-un interviu televizat.

Avocatul cuplului a depus o cerere oficială prin care solicită modificarea cadrului legislativ, susținând că realitățile afective și familiale actuale nu sunt reflectate de regulile scrise în urmă cu zeci de ani. Cererea lor provoacă un dialog tensionat, dar necesar, despre modul în care societatea definește iubirea, familia și limitele acceptabile.

Autoritățile regionale analizează acum cazul, încercând să determine dacă situația trebuie tratată ca infracțiune sau dacă poate fi considerată o excepție în contextul particular al celor doi frați care s-au reîntâlnit abia ca adulți.

