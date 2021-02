Lora a ajuns, din întâmplare, la medic! A fost un moment special pentru ea. A aflat că are nevoie de așa ceva, după consultul la care nu a mai fost de mai bine de 15 ani. Ce i-a transmis specialistul?

Lora are nevoie de ochelari! I-a spus-o chiar medicul specialist, căruia i-a trecut pragul după mai bine de 15 ani. Prezentatoare de la Vorbește Lumea, de pe Pro TV, povestește, după ce a mers în târg, la căutat rame de ochelari. "Eu am nevoie ca-mi plac cum arată!", a spus Lora. Care a aflat că trebuie să meargă, totuși, pe la un consult. "Nu am mai fost de 15 ani și ceva la un consult. Am avut o perioadă scurtă când când am purtat, când citeam, când eram obosită", a mărturisit prezentatoarea de la Pro TV.

Ce a aflat Lora după ce a fost la medic: ”Doar când face efort!” Recomandarea specialistului

A ajuns la consultul oftalmologic, iar specialistul a dat verdictul. "Va trebui să poarte când face un efort vizual. Nu e o problemă gravă, nu necesită să-i poarte tot timpul", a spus medicul.

Imediat, reporterul Pro TV parcă a încercat s-o supere pe Lora. ”Deci ai nevoie de ochelri!”, a spus, iar colega lui Cove a răspuns imediat: ”Nu văd ultima literă, din ultimul rând nu văd!” Cove avea să facă gluma. ”Nici eu nu văd, dar nu văd tot rândul, primul rând”, a spus el.