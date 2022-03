Ce a apărut în această dimineaţă la centrala nucleară de la Cernobîl? E alertă maximă în toată Europa

Centrala Nucleara de la Cernobîl a fost deconectată total de la sistemul energetic al Ucrainei. De asemenea, după ce aceasta a fost debranșată de la electricitate, Ucraina a anunțat că există risc de radiații, crescând, astfel, un nivel de alertă în toată Europa.

Mai mult de o săptămână în urmă, rușii au ocupat zona respectivă și există foarte puține informații despre ceea ce se întâmplă la Cernobîl. Începând cu seara trecută, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat faptul că nu mai primește date de monitorizare de la sistemele de supraveghere a materialelor radioactive. Din cauza lipsei de curent, sistemele de monitorizare și răcire nu mai funcționează. Acest lucru, însă, ar putea provoca scurgeri de substanțe radioactive, în doar 48 de ore de când centrala nucleară a fost debranșată de la electricitate.

Citește și PANICĂ ÎN UCRAINA. CENTRALA NUCLEARĂ ZAPOROJIE, ÎN FLĂCĂRI. “RUȘII TRAG DIN TOATE DIRECȚIILE!”

Ministrul ucrainean al energiei, Gherman Galușcenko, a declarat faptul că centrala nucleară trebuie alimentată cu energie electrică și, de asemenea, facilitatea dispune de un sistem de siguranță, în condițiile în care curentul se întrerupe.

„Trebuie reparată (alimentarea cu energie electrică) cât mai repede posibil”, a declarat Gherman Galușcenko, conform Antena 3.

Totodată, Dmitro Kuleba susține că, după cele 48 de ore, vor exista scurgeri radioactive. Centrala de la Cernobîl poate fi alimentată în aceste ore doar cu ajutorul generatoarelor diesel de rezervă.

„Generatoarele diesel de rezervă pot alimenta centrala de la Cernobîl timp de 48 de ore. După aceea, sisteme de răcire a combustibilului nuclear uzat și depozitat acolo se vor opri, făcând iminente scurgerile radioactive. Războiul barbar al lui Putin pune întreaga Europă în pericol, Putin trebuie oprit imediat”, susține Kuleba.

Citește și DE CE A DEVENIT LITERA Z SIMBOLUL RĂZBOIULUI PENTRU RUSIA. CE ÎNSEAMNĂ, DE FAPT

Potrivit BBC, centrala nucleară de la Cernobîl are nevoie de curent pentru a asigura circulația apei în bazinul care asigură, la rândul său, răcirea a 20.000 de bare de combustibil. În condițiile în care alimentarea cu electricitate nu este restabilită, atunci apa va începe să se vaporizeze treptat, vaporii putând fi radioactivi.

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022